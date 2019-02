Se afianzan Rayados en la cima

El equipo dirigido por Diego Alonso llegó a 17 puntos para igualar el arranque que tuvieron en el torneo Apertura 2017

El primer gol de Carlos Rodríguez en Primera División le dio el triunfo a los Rayados en Morelia.

El canterano de 21 años de edad entró a jugar la última media hora del partido y apareció en el área de los Monarcas en tiempo de compensación para anotar el 3-2 con el que los albiazules remontaron en el Estadio Morelos.

El equipo dirigido por Diego Alonso llegó a 17 puntos para igualar el arranque que tuvieron en el torneo Apertura 2017, cuando hicieron 37 puntos, una marca que permanece vigente en el club como la mayor en un torneo corto.

Los albiazules siguen invictos y se aseguraron el liderato general del Clausura 2019, por lo menos, una jornada más.

A pesar de la rotación que implementó el director técnico Diego Alonso pensando en el debut en la Liga de Campeones de Concacaf del próximo miércoles ante el Alianza de El Salvador, el Monterrey sacó la victoria.

El uruguayo mandó al campo a cuatro jugadores que no habían sido titulares en la Liga MX como Miguel Layún, José Basanta, Eric Cantú y Ángel Zaldívar, además de Leonel Vangioni, Celso Ortiz y Avilés Hurtado, que no iniciaron el juego pasado.

Hubo errores de coordinación y no todos encontraron su lugar en el campo, lo que provocó que el Morelia pusiera en predicamento al portero Marcelo Barovero.

Aun así, el Monterrey logró tomar ventaja en el partido con el gol de Funes Mori puso el 1-0 a los 29 minutos.

“El Mellizo” robó un balón que perdió Aldo Rocha, se dio la vuelta y lanzó un misil hasta la portería del Morelia.

Sin embargo, el gusto le duró poco al cuadro regio, porque un error en su propio campo terminó en el gol del empate. Maximiliano Meza perdió el balón y José Basanta se desentendió de la jugada para que Edison Flores entrara al área y marcara el 1-1 a los 31′.

En el segundo tiempo, la descoordinación entre las líneas fue evidente en el cuadro albiazul que vio cómo el Morelia le dio la vuelta al juego a los 60′ con un gol de Germán Lezcano, quien aprovechó el hueco que dejaron entre Layún y Nicolás Sánchez.

Y es que tras el ingreso de Dorlan Pabon, el colombiano no se tiró a la banda, le dejó el carril abierto a Layún, quien subió en varias ocasiones y eso le abrió la puerta al Morelia.

Si no es por la falta de contundencia y un par de atajadas de Barovero, los Monarcas pudieron liquidar el juego.

En el pecado llevaron la penitencia y el Monterrey fabricó la remontada en los últimos 12 minutos del juego.

A los 78′, Jesús Gallardo, que había ingresado por Vangioni, recibió un pase de Carlos Rodríguez, otro que entró de cambio, y le puso medio gol a Funes Mori.

Ese fue el séptimo gol del argentino, quien se consolidó como el máximo romperredes de la Liga MX y ya lleva 10 goles en sus últimos 12 partidos jugados desde el torneo pasado.

El gol de la victoria llegó a los 91′, cuando Rodríguez aprovechó un pase Hurtado y tocó el balón con la parte externa del pie derecho para vencer a Sebastián Sosa.

Fue una semana redonda para el canterano, que le empezó concentrado en el Tri y la termina metiendo el gol del triunfo.