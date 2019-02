Racistas, quienes piensan que Yalitza se intrepretó a sí misma: Cuarón

El director de cine Alfonso Cuarón tachó de racistas a quienes aseguran que Yalitza Aparicio se interpretó a sí misma en “Roma” y dijo que es una de las mejores actrices con las que ha tenido oportunidad de trabajar.

En entrevista con Carlos Loret en Despierta, de Televisa, el cineasta destacó los méritos histriónicos de su protagonista y aseguró que el personaje de “Cleo” fue fruto de un proceso de invención y apropiación de la propia Aparicio.

“Es un error y una actitud bastante racista de quienes piensan que ella sólo estaba interpretándose a ella misma. Es dar una limitación tan grande a una mujer simplemente por su bagaje indígena. Esta mujer no tiene nada que ver con Cleo, lo creó. No cualquier persona puede crear esos momentos con esos recursos emocionales tan profundos. Si Roma funciona no es porque yo pueda filmar muy bonito, es la relación que Cleo está teniendo con el público”.

Cuarón, nominado a la próxima entrega del Óscar como Mejor Director, Mejor Guionista y Mejor Cinematografía, insistió en la vocación artística de Aparicio Martínez y dijo que es capaz de interpretar a cualquier personaje. Celebró que la película haya colaborado a impulsar debates de interés social como la situación de las trabajadoras domésticas, la discriminación a indígenas y el rol asignado por la sociedad a las mujeres.

Añadió que desconoce si el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho espacio para ver la cinta y reveló dos de las escenas que más carga emocional le dejaron tras filmarlas.

“Esta película me sorprendió profundamente, pero una vez más por Yalitza. La escena del parto me impresionó profundamente,, la catarsis que se hizo con todo el equipo de trabajo en esa escena. La escena en la playa también me sorprendió porque Yalitza no sabe nadar”.

Fuente: SDP noticias