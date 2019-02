Por no pagar impuestos empresa de Espriú está suspendida desde 2018

Houston Relais Real Estate Inc., la empresa creada por el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Javier Jiménez Espriú, está suspendida desde 2018 porque no pagó impuestos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría de Estado de Texas, el 2 de febrero del año pasado notificó a la empresa que no pagó impuestos, por lo que 120 días después de no recibir la declaración, se suspendió, informó la revista Proceso.

El lunes pasado, el diario Reforma publicó que Espriú tiene un condominio en Houston valuado en 6.6 millones de pesos, el cual no declaró como bien. El inmueble fue comprado en 1992 por su esposa Elisa Margarita Gutiérrez; en 2016 Espriú creó la empresa a la cual se le transfirió el condominio.

Posteriormente, Espriú difundió un comunicado donde aseguró que antes de tomar su puesto como funcionario público transfirió sus acciones de Houston Relais a su hijo, Javier Jiménez Gutiérrez.

“Salió en el periódico, yo no sabía que yo seguía siendo el administrador, entonces le llamé a mi hijo y le dije qué pasó, entonces no has hecho el cambio. Ahí aparezco como administrador de la empresa, no quiere decir que sea yo el dueño del departamento”, dijo el titular de SHCP esta semana al ser cuestionado del tema.

