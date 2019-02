Muere menor en estancia infantil en Sombrerete, Zacatecas

Versiones extraoficiales indican que la causa de muerte fue por broncoaspiración

Una menor de un año y medio de edad murió al interior de la estancia infantil Colorines en el municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Según medios locales, la mañana de ayer la madre dejó a la bebé en ese centro perteneciente al Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar.

En la bitácora, la madre presuntamente reportó que la niña estaba enferma y estaba bajo tratamiento médico.

Unas horas más tarde, personal de la estancia infantil encontró mal a la menor, por lo que fue trasladada a un hospital, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Durante las últimas semanas, personal de estancias infantiles del País se ha manifestado contra la decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reducir 50 por ciento su presupuesto para 2019.

El Gobierno federal tomó esta determinación luego de que se detectaron irregularidades en la afiliación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y reglas de operación de las estancias.

El Presidente hizo referencia al incendio que en junio de 2009 dejó 49 bebés muertos y 106 heridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

“Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas. Tengo en la cabeza que, por un programa parecido, sucedió lo del ABC”, comentó.