Insulta Sergio Goyri a Yalitza, la llama “pinche india”

En charla con amigos dijo: “se inventan a nominar a una pinche india que dice: ‘sí, señora, no, señora’. Y que la metan a una terna de Mejor Actriz del Óscar”

Sergio Goyri llamó “pinche india” a Yalitza Aparicio, nominada como Mejor Actriz en la próxima entrega del Óscar.

En un video que circula en redes sociales, y que presuntamente publicó la pareja del actor, Lupita Arreola, se le oye insultar a la protagonista de “Roma” y criticar su trabajo. “Se inventan a nominar a una pinche india que dice: ‘sí, señora, no, señora’. Y que la metan a una terna de Mejor Actriz del Óscar”.

En el clip, se oye también que Isaura Espinoza considera exagerada la nominación de Yalitza y de Marina de Tavira, ésta última quien figura en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

“Yo creo que están para premio, pero no de Mejor Actriz, ni ella ni Marina”.

En la imagen, la persona que grabó el video enlista a Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Sergio Goyri, Gilberto y Verónica de Anda, Omar Goyri y explica que están en una cena de celebración del Día de San Valentín.

Se disculpa

En un video publicado en su cuenta oficial de instagram Goyri asumió sus comentarios y se disculpó públicamente con la actriz y con la gente que se sintió ofendida.

“Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado. Nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie.

“Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso y mucho más. Es un honor que esté nominada al Óscar, estaba comentando otro tipo de cosas, y al calor de la discusión salió, no tengo derecho a ofender a nadie.

“Le pido una disculpa a ella y a toda la gente que se sintió ofendida por el comentario, fue sin ningún dolo. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos. Una disculpa muy grande, me siento avergonzado”.

Defiende gobernador a Yalitza

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, defendió a la actriz Yalitza Aparicio tras haber sido insultada por el actor Sergio Goyri.”@YalitzaAparicio es un orgullo para Oaxaca y México, su trabajo en la película #Roma abre oportunidades a más mujeres y rompe estereotipos a nivel mundial”, publicó el mandatario en twitter.