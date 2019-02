Han muerto 87 niños en estancias infantiles en casi 10 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado el tema de la seguridad como una de las razones para desvincular al Estado de las estancias infantiles. Su preocupación es real, de acuerdo con un registro elaborado por Julio César Marquéz, papá de Yeyé, uno de los 49 menores que murieron en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Según reporta el noticiero En Punto, de Televisa, la información recabada por Márquez revela que en los últimos 9 años han muerto 87 niños en guarderías públicas y privadas del país, de los cuales 30 víctimas eran menores de 6 meses de edad.

El 65 por ciento de los menores falleció por broncoaspiración y 20 de esos 87 casos ocurrieron en las estancias infantiles dependientes de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), precisa el reporte.

Entrevistado por En Punto, Julio César Marquéz pide mayor supervisión y preparación, tanto de quienes atienden las estancias, como del personal de Protección Civil encargado de certificar que esos lugares tienen las condiciones para operar con seguridad.

En ese sentido, consideró que muchos fallecimiento de menores en estancias infantiles se pudieron haber evitado, “si las personas si las personas que estaban alrededor del niño o de la niña hubieran tenido una capacitación necesaria para atender una situación de emergencia”.

Desde Querétaro, a casi 10 años de la tragedia de la guardería ABC, Julio César no supera el dolor, pero celebra que se revisen los esquemas de estancias infantiles.

“El que hoy esté el tema de nuevo en la agenda, con esta decisión del gobierno de cambiar el esquema de entrega de recursos del programa estancias infantiles […] lo considero positivo […]. Hay corrupción en las unidades de Protección Civil y lo digo porque me consta […], lo que siempre digo yo es que se denuncien estos actos”, pidió.

Aseguró que la tragedia de la guardería ABC debe dejar enseñanzas.

“Yo no estoy de acuerdo con la subrogación, lo tengo muy claro, tendría que ser el Estado quien tutela estos servicios, más bien el tutelar que los brindará directamente pero no hay capacidad del Estado, creo que con las acciones que se están implementando se reconoce por parte del mismo Estado que no hay esa capacidad”.

Ahora Julio César lucha para que se aplique en todo el país la “Ley 5 de junio de prestación de servicios para la atención cuidado y desarrollo integral infantil”, que fue publicada hace 7 años y que aún hay 5 estados que no han legislado al respecto.

