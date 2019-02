Se preparan partidos para las elecciones del 2021 en donde se elegirá gobernador (a)

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador acapara todos los reflectores con sus conferencias de prensa mañaneras, en Sonora se empiezan a “mover” los partidos políticos y uno que otro aspirante a la candidatura al Gobierno de Sonora. Las dirigencias partidistas están trabajando “a la sorda”, sin hacer mucho ruido, pero lo cierto es que ya empezaron a palomear a los posibles candidatos a los diversos puestos de elección popular para el 2021.

Los aspirantes a las candidaturas a gobernador no se abren totalmente de capa, al parecer, después de las elecciones pasadas del 01 de julio de 2018, no saben porqué partido buscar llegar a la oficina más refrigerada de Palacio de Gobierno. Los posibles candidatos del PRI y del PAN, están indecisos, aunque usted no lo crea, coqueteando con los dirigentes de Morena, y en lo particular, con el jefe mayor de este partido. En el PAN Ernesto Munro, dirigente estatal, se está preparando.

Por su parte, el dirigente del PRI en el estado, Ernesto De Lucas Hopkins, calladito y sin muchos aspavientos, empezó a medir las posibilidades de triunfo que tienen actualmente sus militantes. En el tricolor “la caballada” se encuentra desesperada y solo esperan la señalar para empezarse a mover por todo el estado. Estos Llegan a los municipios como visitantes y al rato ya tienen un mitin en encerronas. Esto les sirve a ellos mismos para saber qué posibilidades tienen de ganar.

El problema de los partidos políticos es que siempre suenan los mismos, por eso ganaron los candidatos de Morena en las pasadas elecciones, porque nadie los conocía. La ciudadanía ya no quiso votar por los mismos; lo hicieron por un nuevo partido con candidatos totalmente desconocidos por la sociedad. Ojalá qué para las próximas elecciones, tanto el PRI como el PAN, busquen otras opciones para lanzarlos como candidatos. Los “sonantes” están muy choteados.

En Sonora hay mucha gente capaz que podría ocupar los puestos de elección popular, tanto en el medio empresarial como en la ciudadanía en general, pero a los primeros le da miedo participar en política partidista y, a las personas de otros sectores de la población, no les gusta perder el tiempo como candidatos, menos para las próximas elecciones, que supuestamente, no habrá dinero suficiente para financiar las campañas políticas. Sí habrá, pero no para derroches.

Si el Gobierno federal no financia las campañas políticas con suficiente dinero, solo serán candidatos aquellos que tengan recursos económicos, o un grupo de personas que los respalden. También podrían manejarse con dinero “sucio”, creando los candidatos compromiso con fuerzas ocultas. Esto no quiere decir que no se haya hecho lo mismo en otras campañas electorales, pero antes se podían “lavar” confundiéndose con los recursos del Instituto Nacional Electoral (IFE).

En lo personal no creo que se repita en 2021 el fenómeno “López Obrador” y los partidos PAN y PRI podrían recuperar muchos municipios, diputaciones federales y locales. La gubernatura estará muy peleada y hasta podría ganar el Partido del Trabajo (PT) con Ana Gabriela Guevara. Con Morena no creo que ganaría Alfonso Durazo. El PRI tiene a dos buenos gallos, Ernesto Gándara y Miguel Ernesto Pompa. En el PAN, podrían ser Antonio Astiazarán o Ernesto “Kiko” Munro.

Inauguran actividades de la Cumbre Sonora 2019

La confianza que el Gobierno del Estado ha brindado a los inversionistas para establecerse en Sonora, ha permitido que se dé un dinamismo en su economía y generen más empleos en beneficio de los ciudadanos, destacó Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, al inaugurar las actividades de la Cumbre Sonora 2019.

Mencionó que este tipo de encuentros reúnen a los exponentes más importantes del sector empresarial del ámbito local, nacional e internacional, en un ambiente de diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas actuales.

“La transformación económica de Sonora continúa creciendo, gracias al resultado del liderazgo y la política económica, de la gobernadora Claudia Pavlovich, y la confianza que se ofrece a los inversionistas, que se refleja con la creación de más de 70 mil empleos en lo que va de la administración, así como la atracción de 136 grandes proyectos de inversión, que superan al día de hoy los 6 billones de dólares, y que generan más de 27 mil empleos adicionales en diversos actores de la economía estatal”, indicó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

