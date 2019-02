Deja riña en secundaria un niño muerto

Al llegar los policías observaron a media calle los cuerpos de dos menores de edad, estaban tirados con sangre en el abdomen

Una riña entre estudiantes de secundaria dejó como saldo un niño de 13 años muerto y su hermano de 15 lesionado, por arma blanca.

Los hechos se registraron sobre la avenida La Arboleda, en la colonia Valle de los Naranjos Tercera Sección, de Celaya, Guanajuato.

Elementos de seguridad pública recibieron el reporte de una pelea entre alumnos de la escuela Secundaria Batallas de Celaya.

Cuando llegaron observaron a media calle los cuerpos de dos menores de edad, estaban tirados con sangre en el abdomen, uno de ellos ya no respondía y el segundo se quejaba de un fuerte dolor.

Los hermanos fueron identificados como, Cristian Emilio de 13 años, quien falleció en el lugar y Julio de 15 años, que fue trasladado grave al Hospital General de Celaya.

Vecinos comentaron a los policías que el agresor huyó entre las calles, por lo que de inmediato realizaron un operativo y lograron detener al presunto agresor de 14 años, quien según datos de la Policía Militar entre sus pertenencias le encontraron una navaja color negro.

El detenido de nombre Jaime “A” de 14 años y su padre Juan Jaime de 47 años, intentaron huir a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, color gris, pero fueron detenidos por la policía en la avenida Las Torres.

“Yo venía saliendo, iba en mi coche y la verdad me espante porque se me cruzaron dos chamacos, en mi mente pensé que los había atropellado y me pare luego, luego a ver y me percaté de que venían de ser picados, eran dos muchachos de la secundaria”, dijo una vecina.