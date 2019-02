Confirman a Osuna como “taponero” eon los Astros de Houston

El pitcher sinaloense de 24 años tiene una recta que promedió de 95 millas por hora, también lanza una recta cortada, un slider, un sinker y el cambio de velocidad

El pitcher mexicano Roberto Osuna fue confirmado este viernes como el cerrador de los Astros de Houston por el mánager A.J. Hinch.

“Puedo fingir y crear una competencia de mentira, y eso no gana credibilidad alguna”, dijo Hinch al confirmar al mexicano desde el primer día de la temporada.

“La transparencia es lo mejor, y tal vez la duda sobre el cerrador se puede poner en reposo”, agregó.

Hinch utilizó a Ken Giles, al venezolano Héctor Rondón y Luke Gregerson para finalizar los partidos durante sus primeras cuatro temporadas, antes que los Astros adquirieran el verano pasado a Osuna procedente de Toronto.

“Creo que la liga ha llegado a un punto en el que decir que alguien es tu cerrador y utilizarlo en el séptimo u octavo inning y la gente no se asusta”, consideró Hinch.

“Es increíble cómo ha evolucionado el beisbol hasta que una sola palabra no signifique que tenga que lanzar exactamente en ese rol cada vez”, señaló.

Osuna, de 24 años y quien tuvo 21 salvamentos la temporada pasada, incluidos 12 para los Astros, tiene una recta que promedió de 95 millas por hora, también lanza una recta cortada, un slider, un sinker y el cambio de velocidad.

“Como cerrador necesitas sacar a la gente, no importa lo que hagas o cómo lo hagas”, señaló Osuna. “Siento que cuando tienes más armas y más opciones, obviamente es difícil para el bateador saber qué viene”.

En la que será su quinta temporada, el derecho está tratando de perfeccionar un sinker que le enseñó Marcus Stroman mientras fueron compañeros en Toronto.