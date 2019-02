Confiesa Legarreta que ha estado “a punto del truene” con Erik Rubín

La conductora reveló que su relación con el músico ha tenido momentos tan difíciles, que la han orillado a pensar en la separación

A pesar de que el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín es uno de los más consolidados en el medio, la conductora reveló que su relación con el músico ha tenido momentos tan difíciles, que la han orillado a pensar en la separación.

“A veces te acostumbras a la soledad también, y no es que me sienta sola, porque sé que él siempre está, y llama, y ahora bueno el Face, pero en estos lapsos de giras, cuando él volvía y empezaba a decir, ¡ay no, pero esto y el otro!’, y a opinar de temas de la casa y tal, y si yo estaba en un momento sensible, generaba pleito”, contó Andrea en una sección del programa Hoy.

Legarreta subrayó que, aunque sus discusiones con Rubín no llegan ni a los insultos verbales, si la han puesto a pensar en la continuidad de su matrimonio. “En momentos hemos estado en una disyuntiva, incluso de ¿qué onda?, ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a terapia?, ¿seguimos o no seguimos? Hemos estado en momentos (complicados), son casi 19 años juntos, toda una vida, hemos vivido momentos muy duros, entonces en el momento de que ya te sientas, analizas, (y dices) sí, órale, regresando por qué no intentamos y nos separamos un rato y vemos qué onda, si nos extrañamos mucho, si no”.

No obstante, la también actriz confesó que a pesar de que hubo tiempo en que su relación se enfrió y llegó a convivir con su pareja solo porque era el padre de Mía y Nina, el cariño que se tienen ha podido más que todo. “Y no hemos podido (separarnos). Cuando ya te aterrizas y te sientas y dices, tenemos tanta vida compartida, y tanto amor, porque no se ha ido el amor”.