Pagan justos por pecadores en guarderías

Dan pena ajena con informe de la CEDH

Lanzan advertencia a estancias infantiles

Sigue “Gober” con obras de alto impacto

Pagan justos por pecadores en guarderías…Con el que ya comenzaron a pagar justos por pecadores, es con el recorte presupuestal que le hiciera el gobierno federal al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, además de cambiarles el esquema de operación, dizque porque detectaron irregularidades en su funcionamiento, al inflar el padrón de los beneficiados. ¡Zaz!

Pues la primera consecuencia de ese desvío descubierto, es que ahora esos recursos los canalizarán a través de los padres de los menores en forma directa, es decir, ya no se los asignarán a las guarderías, como se hacía antes por medio de la Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar, de la que a nivel local es superdelegado, Jorge Taddei, lo que ya está causando el cierre de algunas por esa falta de apoyo.

Toda vez que así ha estado ese efecto negativo que ya se está presentando en ese ámbito, por ser obvio que no es cosa de niños, después del anuncio que el pasado 7 de febrero hiciera el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, de que ese respaldo de mil 600 pesos bimestrales para ese fin, ahora se le dará a los papás y no a esos changarros, que recibían 950 pesos mensuales por cada infante. De ese pelo.

Eso aunado a que al no renovarles el contrato para continuar otorgándoles ese subsidio, es por lo que esos negocios están pasando a convertirse en privados, de ahí que luego les hayan aumentado la mensualidad a los paterfamilias, con lo que les está saliendo “píor” el remedio que la enfermedad, porque con eso ya no les alcanzará para pagar lo que antes tenían destinado para que les cuidaran a sus hijos. ¡Pácatelas!

Y lo más grave es que se trata de una problemática que llegó para quedarse, según se deduce del como ayer López Obrador reiterara que esa será la nueva regla para operar, porque supuestamente antes no había normatividad ni seguridad, de ahí que sea una estrategia para poner orden y que los progenitores asuman su responsabilidad, respecto a quien les habrá de resguardar a sus pequeños. ¡Vóitelas!

Sin embargo a la par también manejan que el verdadero sentido de esa modificación podría ser el bajarle a las millonadas que destinan para esa subsidiada, como ya lo hicieran al reducirla en $2 mil 28 millones, que equivale a la mitad de lo que programaran en el 2018 para las 9 mil 399 guarderías que hay en el País, en la que asisten a 327 mil 845 chiquillos y chiquillas, como decía el ex “Presichente” Fox.

Derivado de eso habrá que ver en qué condición quedan las alrededor de cien que se tienen registradas en Sonora, ante esos cierres que ya se están dando, según esto porque ya no les sale ni para los gastos operativos, con todo y que ha seguido aflorando que varias de ellas cobraban por pequeños fantasmas o inexistentes, de acuerdo lo revelado por Taddei Bringas, a partir de los censos que han realizado.

Así están los peros de esa “limpia” que están haciendo en ese rubro, que sí bien es necesaria, el meollo del asunto radica en la forma en que la están haciendo, al pasar por alto los pros y contras que eso conlleva, por incluso el mal uso que les pueden dar a esos dineros, si realmente no se enfocan para esos cuidados, con lo que esos chamacos quedarían a la buena de Dios o sin un cuidado adecuado. ¿Qué no?

Dan pena ajena con informe de la CEDH…Sin ya ser ninguna novedad, pero el que pasó con más pena que gloria, por su falta de resultados, es el Primer Informe de Trabajo que presentara ante el Congreso del Estado el de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Pedro González, como le denota el que sólo hayan emitido 29 recomendaciones, de mil 356 quejas recibidas. ¡Ñácas!

Es por eso que como parte de una táctica mediática para desviar la atención, lo que es González Avilés optara por “echarle tierra el pasado”, al salirle a los diputados con que requieren de $40 millones de pesos para finiquitar las demandas laborales a 46 ex empleados que ganaron juicios por despidos injustificados, de una deuda total de $72 millones de pesos que tienen por ese concepto laboraloide. ¡Tómala!

De esa forma es que el criticado ombudsman sonorense se saliera por la tangente, ante la carencia de chamba que le llevara a los legisladores, por en su primer año no habérsele visto nada claro, y ni se le verá, como dijera Don Teófilito, de ahí el porque también convirtiera en una nota distractora, el que avalaran que se le ofrezca seguridad a Gisela Peraza, la ex sirvienta del ex “Gober”, Guillermo Padrés.

Al Pedro Gabriel ventilar que ya le solicitaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que le brinde protección a Peraza Villa, a partir de la gestión que hiciera ante la CEDH, después de que Padrés Elías dejara la prisión bajo fianza y difundiera un mensaje de audio que provocó que lo sintiera como amenaza a su persona, en que el sentenciaba que ya estaba libre y vociferara “agárrense hijos de la chin…”.

Con lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que por esos casos es por los que González Avilés atrajera reflectores, y no por la función desempeñada en los últimos doce meses, en los que no ha generado nada digno de contarse, aunque esos y más puede esperarse de alguien que en su momento cínicamente confesara que llegó a ese “hue$o” para jubilarse y no para hacer algo. Así el fracaso.

Y para prueba está el que ahora la esté haciendo de casi abogado defensor de Gisela, a la que torturaran y acusaran de robo en la Casa de Gobierno, para después de cuatro años encarcelada exonerarla. ¡Palos!

Lanzan advertencia a estancias infantiles…Ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, por la advertencia que está lanzando el Coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Alberto Flores, de que este mes vencerá el plazo para que las guarderías de la Entidad presenten su plan de seguridad, de ahí que las reguladas por el IMSS, Sedesol, Issste y Particulares, tendrán hasta el día 28 para hacerlo. ¡Ups!

Y es que a raíz del trágico incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, en que murieran 49 niños, cuando menos ya se ha hecho una constante el que alerten que debe cumplirse con la también llamada Ley 5 de Junio, que es la que contempla esa regulación para que presenten la renovación de su Plan Interno de Protección Civil, a fin de garantizar la seguridad al funcionar. De ese vuelo.

Casi por nada es que Flores Chong, al estilo de la escuelita, les recordara que deberán exponer el plano de infraestructura con la ruta de evacuación, así como las salidas de emergencia, señalización, cantidad y ubicación de extintores, eso junto con la conformación de brigadas de auxilio, además de que el personal esté capacitado en primeros auxilios, búsqueda, rescate y combate contra incendios. ¡Qué tal!

Ya que en caso de no acatar esas normas, que son de lo más elementales para esa clase de establecimientos, se exponen a que les cancelen las anuencias para operar, con lo que quedarían fuera de las subrogaciones que ofrecen las instituciones gubernamentales, ya que con eso califican para que les inicien una fase de inspección, que son de las se mantienen todo el año para estarlas regulando.

No obstante y que son una reglas que no son difíciles de cumplir, como lo refleja que el año pasado sólo se suspendieron dos de esos albergues, uno en Hermosillo y el otro en Nogales, por anomalías como activación de falsa alarma y fallas en el sistema eléctrico, entre otras, pero tan de inmediato las subsanaron, que en un lapso de 5 días fueron reabiertas. ¿Cómo la ven?

Sigue “Gober” con obras de alto social…Y la que sí que ha seguido haciendo valedero aquello de que, obras son amores y no sólo buenas intenciones, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para muestra está el que acaba de inaugurar la ampliación y conexión del bulevar Las Quintas con el bulevar Paseo Río Sonora, con una inversión de alrededor de $20 millones de pesos. ¡Órale!

Ya que esa ampliada con concreto hidráulico, con el consabido embovedamiento del canal que se localiza en esa zona, para asegurar una adecuada descarga pluvial, representa una obra muy esperada o anhelada por los residentes de ese sector, ya que mejorará la movilidad en esa latitud del Poniente de la ciudad, porque permitirá una mayor fluidez del tráfico vehicular. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que es un tramo de 481 metros lineales el pavimentado, mismo que incluye infraestructura urbana como agua potable, drenaje y sistemas pluviales, que terminó por concretarse después de diez años de haberse proyectado, ya que por cuestiones legales con los propietarios de unos terrenos se había retrasado, lo que finalmente lograron destrabar para que fuera toda una realidad.

No en balde es que la Mandataria Estatal destacara la importancia de desarrollar ese tipo de trabajos viales que demanda la población, por como les facilita y aligera el traslado, como en esta ocasión en ese punto de esta Capital, ya que conectará al centro con sur, con lo que les ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a los que por ahí transiten, de ahí el porque de la buena impresión que causara. Así el dato.

Sumado a que está de más el resaltar que en la explicación que diera el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Ricardo Martínez, apuntara que se trata de una pavimentación de alta calidad, con todo y que no han faltado los que en las redes sociales ya estén pidiendo topes, cuando en un bulevar no se colocan, de ahí que como dijera Enrique Peña Nieto, hay a quienes no hay chile que les embone.

