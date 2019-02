Decapitan secuestradores a empresaria en Veracruz

Una semana después de haber sido plagiada, la empresaria Susana Carrera fue encontrada muerta en Coatzacoalcos, Veracruz

Una semana después de su secuestro, la empresaria Susana Carrera fue encontrada decapitada en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según medios locales, el cuerpo de la mujer fue hallado dentro de una bolsa negra cerca de la medianoche del miércoles en la Colonia Benito Juárez, al norte de este Municipio.

Sobre los restos fue encontrada una cartulina con un mensaje.

“Esto me pasó porque mi marido le jugó al verga y no quiso pagar mi rescate”, señalaba el texto.

Reportes indican que la mujer fue privada de su libertad hace una semana en la Colonia Playa del Sol al salir de su casa.

Los secuestradores exigían el pago de cuatro millones de pesos.

La mujer y su esposo, Luis Manríquez, son propietarios de la compañía Pexaluminio.

“Muchas gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos para que mi esposa Susana Carrera pudiera regresar a casa. Desgraciadamente no se pudo y falleció”, informó Manríquez la madrugada de ayer en su cuenta de facebook.