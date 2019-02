Vigilará proceso de nuevas concesiones de transporte

Carmen Chávez Mada

Como una de las asociaciones seleccionadas para observar el proceso de licitación que lleva a cabo el Gobierno del Estado para otorgar nuevas concesiones del transporte urbano, la Unión de Usuarios de Hermosillo estará atenta a que se cumplan los requerimientos en beneficio de los pasajeros.

Al respecto, el presidente de la Unión de Usuarios de Sonora, Ignacio Peinado Luna, comentó que siempre han manifestado que era necesario y saludable convocar a todas las empresas con capacidad financiera y conozcan el tema de transporte público, para brindar un buen servicio a los hermosillenses, que en estos momentos está totalmente colapsado.

Argumentó que está de acuerdo con los puntos de la convocatoria pública como otorgar la concesión por un período no mayor de 10 años, para garantizar la prestación de un buen servicio.

“También se solicita controlar las frecuencias, que es el reclamo número uno de los pasajeros, encender el aire acondicionado en temporada de calor, que circulen mayor número de unidades, que existan más operadores al volante y que den un mejor trato a los usuarios”.

Lo que exige la UUH es que exista un servicio de calidad en beneficio de los usuarios, es la lucha que siempre ha mantenido y al parecer hasta hoy tiene eco, resaltó Peinado Luna.

En base a los puntos centrales de la licitación pública, los concesionarios que estaban agrupados en Sictuhsa quedan fuera, al no tener la capacidad no solamente económica sino por no tener una real propuesta de mejoramiento, puntualizó.