Destaca Sonora en transparencia del gasto público

Carmen Chávez Mada

Las buenas prácticas del Gobierno del Estado en el ejercicio de los recursos públicos, han logrado que Sonora ocupe el primer lugar en el país, en el Índice del Desempeño del Gasto Público, con tan sólo el .1 por ciento de observaciones, destacó David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación.

Al firmar el Acuerdo de Coordinación en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Estado-Municipio, junto a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, expresó “quiero decirles que de la Cuenta Pública de 2017, que vamos a presentar el día 20 en la Cámara de Diputados, resulta que Sonora va en los primeros lugares en muchos de los rubros”, subrayó el funcionario federal.

Destacó que mientras otras entidades tienen observado hasta por el 19 por ciento de su gasto federal, Sonora se encuentra en el lado opuesto con tan sólo el .1 por ciento de observaciones lo que significa prácticamente cero observaciones.

En presencia de los 72 alcaldes de la entidad, dijo que hay un claro ejemplo de interés por parte del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich para hacer bien las cosas.

“Tengo como seis a ocho meses en la ASF y tenía tres días cuando fue a verme la gobernadora para decirme que le preocupaba mucho llevar buenas cuentas, es con quien más me he reunido, pero además de eso el equipo ha trabajado de manera correcta, entonces esto no es tan fácil decirlo en otros estados, entonces, felicidades gobernadora, felicidades a todos ustedes”, enfatizó Colmenares Páramo.

La gobernadora Claudia Pavlovich destacó que lograr el primer lugar en el país en Desempeño del Gasto Público requirió de un arduo trabajo para dar certeza a los ciudadanos de que sus recursos son bien empleados.

“Ha sido una tarea de verdad de todos los días el estar cumpliendo a cabalidad para no tener observaciones en mi gobierno, no tener observaciones no es solamente un papel, es algo que realmente genera confianza hacia los ciudadanos, quizás cuando les dices cero observaciones la gente no te entiende a que se refiere, pero si les dices que su dinero fue bien invertido, fue bien gastado y que fue gastado con transparencia, lo entienden perfectamente”, señaló Pavlovich Arellano.

Recordó que Sonora estaba entre los peores estados en 2015 y en solo dos años es el mejor a nivel nacional.

La titular del Ejecutivo en Sonora indicó que recibir un estado con los últimos lugares en materia de educación, salud y transparencia, y hoy en la actual administración recobrar esos primeros lugares, ha sido tarea de todos los que forman parte del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales.

“Cuando nos dimos a la tarea de trabajar muchísimo en cero observaciones en la Auditoría Superior de la Federación, que es una institución tan respetada, es estar siempre tratando de dar la cara y de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, es como la gente se da cuenta que realmente estás y tienes un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, puntualizó la mandataria.

Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General, resaltó la instrucción de la gobernadora desde el inicio de la administración, de ejercer el cargo de la función pública de una manera ética y transparente con los mejores resultados para los ciudadanos.

“Claudia Pavlovich, la gobernadora del estado, nos lo dijo hace tres años, yo quiero funcionarios en mi equipo de gobierno más éticos, más transparentes, más democráticos, pero no para andarlos presumiendo por ahí, sino para dar más y mejores resultados a la sociedad sonorense que los reclaman, y que fue el planteamiento fundamental que recogió en el proceso electoral que le llevó al cargo de titular del Poder Ejecutivo”, indicó.

Celida Teresa López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, agradeció el respaldo que la gobernadora Pavlovich ha dado a cada uno de los Municipios, y refrendó el compromiso para seguir trabajando en equipo.