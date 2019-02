Conmueve Haydée Milanés a seguidores

El tema es de la autoría del cantautor cubano Santiago Feliú y ha obtenido muy buenas críticas por parte de los internautas

La admiración que uno llega a sentir por los seres queridos a veces se vuelve infinita.

Esta reflexión es de la cantante de jazz Haydee Milanés, quien desde pequeña llegó a la conclusión que quería dedicarse a lo mismo que su padre, Pablo Milanés.

“Me encantaba colarme en las reuniones con músicos que hacía mi papá en la casa, siempre estaba muy atenta en sus ensayos y por supuesto siempre en primera fila de sus conciertos”, recordó en entrevista telefónica.

La cantante de 38 años lanzó ayer el tema “Para Bárbara”, de la autoría del cantautor cubano Santiago Feliú y rápidamente obtuvo buenas críticas por parte los internautas.

“Qué capacidad tienes con tu canto para despertar los bonitos recuerdos que nos ha dejado la música de Santiago Feliu. Siempre agradecido con todo lo que haces, Haydée”, escribió una seguidora.

“Los genes están intactos, eres toda una estrella, mis respetos”, escribió otro fan.

“¡Por este tipo de canciones es que tiene sentido la vida!”.

La cubana inició su carrera hace más de 15 años, en los que decidió destacar sin el apellido paterno.

La diferencia de estilos entre ambos es notable: el famoso trovador es conocido por sus piezas de protesta dedicadas a la revolución cubana, y ella, por sus interpretaciones románticas en jazz, bolero y bossa nova.

Su voz impecable y atrevida la hace destacar en la escena musical cubana de hoy, sin embargo, la cantante recuerda con nostalgia sus inicios en los que batalló para ganarse un nombre más allá del de su padre.

“Comenzar desde abajo fue más difícil siendo la hija de una figura tan importante. Iniciar sin su apellido me enseñó una de las cosas más significativas en el mundo de la música, encontrar un estilo propio”.

La vocalista del éxito “Palabras” asegura que no cambiaría sus inicios pues eso le dejó las lecciones más trascendentales de vida.

“Ahora que miro al pasado me doy cuenta que todo lo que aprendí me hizo ser la mujer que soy ahora. Además me siento muy orgullosa de mis raíces, y confirmo con este disco, que con mi padre tengo las más grandes influencias”, dice.