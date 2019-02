Dan “patadas de ahogado” concesionarios

Dan “patadas de ahogado” concesionarios…Los que sí que se quedaron en los viejos vicios del pasado, son los concesionarios del transporte urbano de Hermosillo, por como han seguido con sus manifestaciones para guajiramente querer imponer sus condiciones, después de que hace meses fueran requisados o sacados de la jugada, por como dejaran caer ese servicio transporteril. De ese pelo.

Y es que en respuesta a la convocatoria lanzada el viernes anterior para licitar la prestación de esa actividad, entre empresas serias y solventes que tengan la capacidad para garantizar una mejoría en beneficio del usuario y respetando la misma tarifa de $9 pesos, es que un grupillo de esos camioneros protestaran hasta con sartenes ante la sede de la Dirección del Transporte en el Centro de Gobierno.

Como lo exhibe el que por una lado se quejaran de que en ese tiempo no han recibido ningún tipo de regalías y sólo por ser los dueños de esas concesiones, en tanto que por otro de entrada reconocieran que “no tienen con ojo$” entrarle a esa licitada, a pesar de que como a las mayorías, les hicieran extensiva la invitación, lo que deja en claro el porque llevaran a pique ese sistema de pasaje público. ¡Tómala!

Toda vez que con todo y que Carlos Morales Buelna, el director de esa dependencia estatal, les apuntillara que tienen el mismo derecho de concursar como cualquiera, para por esa vía y con condiciones muy claras recuperar esa concesionada, ciertamente que ya dijeron el que no tienen el de a cómo competir a ese nivel, en el que ahora sí se está requiriendo una eficiencia y calidad como garantía para el pasajero.

De ahí que ante el trillado argumento que se cargan, de que quieren dejarlos de lado, lo que es Morales Buelna ya “les mató el gallo en la mano”, al destapar que el Gobierno del Estado ya valúa los 200 camiones que en agosto pasado les requisara para pagárselos a la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano (Sictuhsa) y que sea ésta la que les responda en cuanto a los pagos que reclaman.

Eso a la par de que les recordaran, el que ahora no les queda el andar haciéndose los sorprendidos, por como les restregaran, que una y otra vez ya les habían anticipado que trabajaban en una convocada para rescatar ese esquema que estaba por demás amafiado y por todos lados. Así la revirada.

Es por eso que aún y cuando no se lo merecen, por como hicieran que tocaran fondo esos ruleteros, pero por encima de eso se contempla que la compañía que gane los incorpore, al igual que a los chóferes, a menos que quieran formar una ellos y tomar parte en esa concursada, que no se cree que lo vayan hacer, por no estar impuestos a trabajar y sí únicamente a estirar la mano, a la hora de rentar esos permisos.

Así que ante lo aclarado por Carlos, es que ahora tendrán que buscarle por otro lado, al momento de exigir lo que dizque les deben, como sería recurriendo con los de Situhsa, una vez que la instancia estatal les liquide las chatarras de unidades que les resguardara, porque ya para lo demás, es más que evidente que no tienen cara para estar exigiendo, por antes “no haber podido con el paquete”. ¡Pácatelas!

“Pisan la cola al león” los de la Semarnat…Quienes a todas luces son de esos que “escuchan tronar el cielo y no se hincan”, son un grupito de empleados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), azuzados por la cabecilla sindical, Lucero Martínez Morales, al parar labores y bloquear las oficinas de esa dependencia para demandar la contratación de plazas. ¡Ñácas!

Pues a pesar de que con el cambio de administración federal se ha iniciado una política de recorte de personal para hacer más con menos, lo que es la grilla de Martínez Morales y compañía, sí que le están “pisando la cola al león” con esa manifestación, al por las malas pretender que les hagan validas esas recontratadas de interinatos, así como provisionales y de bases definitivas. ¡No quieren nada!

Es por lo que armaran su tango y no argentino, en el segundo piso del Centro de Gobierno, según esto como parte de un movimiento nacional, pasando por alto que con los nuevos operadores de la Federación han tenido una falta de negociación y compromisos incumplidos, de ahí que no se entienda el como es que se estén yendo de paso con esa paralización, al solicitar que les respeten su condiciones de trabajo.

Más menos así estuvo el sorpresivo borlote que hicieran en esas instalaciones de la Semarnat, hasta para requerir el pago del nivel ocho para quienes aseguran tener el grado de profesionistas, al que se sumaron empleados adscritos a los órganos desconcentrados de esa área gubernamental ambiental, como los de la Conagua, Conafor y Profepa, por lo que habrá que ver si no “les sale el tiro por la culata”. ¡Vóitelas!

Lo anterior si se parte de que está por demás raro, el que en el ámbito local lo que es la mentada Lucero, simplemente “no diera luz” a la hora de promover un acercamiento o diálogo con el superdelegado de la Secretaría de Bienestar Social, cual es el caso de Jorge Taddei, a fin de buscarle una solución a esa presunta problemática, según ella porque eso lo verán a nivel central, y aquí sólo se dedican a hacer ruido.

Recibe “Gober” espaldarazo transparente…Como los números no mienten, el que vaya que vino a darle un espaldarazo a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, es el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, con el adelanto que diera sobre Sonora y su rendición de cuentas claras, al resaltar que encabeza los primeros lugares en muchos de esos rubros.

En esos términos estuvo el buen saldo ventilado por el Auditor mayor de esa institución federal, en el marco de la firma del acuerdo de “Coordinación en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” que viniera a testificar, al destacar que en la Cuenta Pública 2017 los recursos observados a la Entidad sonorense apenas corresponden al 0.1% del presupuesto total asignado para ese año. De ese tamaño.

Lo que traducido al español eso significa que ese éxito ya coloca al Estado en el segundo lugar con la mejor la auditoría a nivel nacional, solamente por debajo de Querétaro; en tanto que en lo que corresponde al índice de desempeño público ya está en la primera posición, en lo que son unas positivas estadísticas que habrán de presentar el próximo 20 de febrero en la Cámara de Diputados. ¡Qué tal!

No por nada de la felicitada que Colmenares Páramo le extendiera a Claudia, al ponderar que aquí se va muy bien con ese mínimo 0.1% de los peros que les han puesto, cuando hay Entidades que tienen el 15% y 19%, pero ni así se preocupan sus gobernadores, en tanto que valorara que a la Mandataria sí se le ve ocupada y preocupada por mejorar al máximo en ese apartado, que es el de manejarse transparentemente.

Luego entonces así tuvo lugar esa reconocida de David Rogelio para Pavlovich Arellano, en un acto en el que participaran los alcaldes de los 72 municipios, así como funcionarios estatales y municipales, a fin de comprometerse ponerle las cruces a las corruptelas y velar por un buen manejo de los dineros de Juan Pueblo, con la finalidad de que haya unas finanzas sanas, como hasta ahora en el sexenio claudillero.

Y para prueba está el que en lo que son las alertas de la Ley de disciplina financiera, lo que es el actual gobierno estatal tiene todos sus semáforos en verde, lo que habla de que se están haciendo las cosas bien.

Saltan postores o “sayos” para Estadio…Pa´l que están sobrado “sayos” o postores, es para la compra del Estadio “Héctor Espino”, de acuerdo a lo revelado por el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, al destapar que son siete empresas nacionales las interesadas en adquirir ese inmueble que proyectan vender para pagar parte de los adeudos que enfrenta el Isssteson. De ese vuelo.

Aunque a decir de Vidal Ahumada, de esa compañías que le han “echado ojitos” a ese campo de béisbol en desuso, sólo una ha confirmado su real interés, al acercarse con ellos para plantearles el proyecto que llevarían a la práctica, como es la de Ingeniería y Construcciones Coliseum S.A. de C.V., a fin de construir en ese lugar un Centro de Convenciones, con hoteles, departamentos y tiendas comerciales.

Y tan le están dando tal formalidad a su propuesta, que incluso están hablando de que programarían una inversión de más de $3 mil 500 millones de pesos, con lo que está de más el señalar que transformarían ese sector de Hermosillo, lo que de entrada le aumentaría la plusvalía a colonias colindantes con esa zona, como son las del Choyal, Pimentel y otras que están esa cercanía, como por ejemplo La Olivares. ¡Órale!

A ese grado a tomado forma la posibilidad de convertir al “Héctor Espino” en un complejo moderno y comercial, que sí que vendría a ser uno de los referentes de esta Capital, por como para empezar desde hace rato que se requiere de un Centro de Convenciones, porque a pesar del crecimiento poblacional que ha habido, hasta ahora no se cuenta con uno de ese nivel para albergar toda clase de eventos. ¿Será?

O séase que así de animados andan los de Ingeniería y Construcciones Coliseum, que ya han presentado anteproyectos y próximamente estarían dando a conocer el definitivo, y por el estilo hay grupos procedentes del Sur de la República Mexicana, sobre todo de Nuevo León, que han mostrado interés en el abandonado Parque La Sauceda, ante lo que consideran que igualmente no tarda en concretarse su venta.

