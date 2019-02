Hasta “cheve” ilegal fomentan en Uber

Hasta “cheve” ilegal promueven en Uber…Y los que se está demostrando que para todo se están dando “maña de magaña,” a fin de ampliar su negociazo, son los operadores de Uber o de la plataforma digital de taxis disfrazados, al aflorar que por una “lana” extra o un “treintón” aceptan comprarle cerveza a los menores de edad que trasladan y así llevarlos con todo el kit completo. ¡Zaz!

En esos términos está la ventaneada que les dieran los promotores de la Asociación Amor y Convicción, de la que es representante, Omar Balderrama, al trascender que no sólo detectaron esa ilegal práctica, si no que además el pasado 7 de febrero ya interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Justicia del Estado (FGJE), para que actúen contra esa empresa trasnacional y sus conductores. ¡Órale!

Eso después del “pitazo” que recibieran de algunos padres de familia con los que trabajan, luego de que sus hijos les confesaran el como se “surtían” de “cheve”, que es a través de esos descobijados chafiretes, con quienes corroboraron el dato, a la hora en que los entrevistaron, ya que con la mayor desfachatez lo aceptaron o mejor dicho no negaron que estaban cayendo en esa ilegalidad. De ese pelo.

Es por lo que ya les enderezaran esa demanda por el delito de corrupción de jóvenes que todavía no alcanzan la mayoría de edad, a los que están “echando a perder” con el consumo clandestino de bebidas alcohólicas, con todo y que los regenteadores de Uber luego luego salieran con el cuento chino de que las personas menores de 18 años no pueden tener una de esas aplicaciones de transporte. ¡Ajá!

Sin embargo es una disposición que se desconocía, aunado a que es de sobra conocido que cualquier usuario puede solicitar uno de esos autos de alquiler entre particulares para que transporte a alguien, aunque no precisamente sea el que lo pide y es ahí donde se presta para que se realicen esa clase de irregularidades, como la que saliera a flote y que se espera que esclarezca la FGJE. ¿Cómo la ven?

Derivado de que según ellos y de acuerdo a las Guías Comunitarias y Términos de Condiciones con las que operan, juran y perjuran que no les permiten prestar de esa forma ese servicio, pero ciertamente que eso nomás es en teoría, eso a partir de la exhibida que les están pegando en la práctica, al grado de que ya les valió hasta una querella por la que hoy en día “están en capilla” y no es para menos.

Al entre otras cosas asegurar que ante cualquier incumplimiento de la Ley por parte de alguno de sus socios, a la hora de usar ese sistema, proceden a desactivarle la cuenta, lo cual sí que está por verse, aunque para “taparle el ojo al macho” y ante esa “quemada”, es que hicieran un llamado para reportar cualquiera anomalía al respecto, además de que dizque están abiertos a colaborar con las autoridades.

De tal forma que habrá que ver hasta dónde llegan las indagaciones contra los de Uber, en lo que es una anomalía, en la que habría que checar qué tanta ingerencia podría tener la directora de Alcoholes estatal, Zaira Fernández, si se parte de que hasta campañas preventivas han promovido para evitar esa venta ilegal, como la denominada “No les hagan el paro”, pero al parecer hay quienes las han ignorado. ¡Ups!

Promoverá “Gober” a Sonora en España…Quien se está confirmando que es de las que no dan paso sin guarache o no pierde oportunidad para procurar beneficios para el Estado, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está la buena nueva ayer ventilada por la directora de la Oficina de Enlace y Cooperación Internacional, Yamileth Martínez Briceño. De ese vuelo.

Toda vez que Martínez Briceño acaba de dar a conocer que la Mandataria Estatal estaría viajando a España, del 14 al 20 de febrero, es decir, desde el venidero “juebebes” o el Día del Amor y la Amistad, para pactar con las alcaldesas de Madrid y Barcelona, proyectos que tienen que ver con el agua, desarrollo económico y educación, además de convenios con diferentes universidades de ese País europeo. ¡Qué tal!

Aunque en el marco de esa travesía por el “otro lado del charco”, adelantan que sobre todo le estarían apostando a la posibilidad de “amarrar” para la Entidad la instalación de las empresas españolas, Axioma e Iberdrola, como parte de una política de atracción de inversiones de esa Nación, a tal punto de que la región sonorense sería la primera que en lo individual acudiría a gestionar una inversión a esos niveles.

En lo que dicen que es un acierto más que no es producto de la casualidad, si no de los cabildeos de Claudia, después de que aprovechara la ocasión o invitación que le hiciera el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, para que en su calidad de encargada de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, participara en la reciente visita que hiciera a México el gobernante gachupín, Pedro Sánchez.

Luego entonces es ahí donde Pavlovich Arellano concretara ese acercamiento que estará haciendo realidad y que ya estando allá esperan que de pa´ más o mínimo para dejar ese puente abierto de posible intercambio comercial, a fin de facilitar las cosas para que en el corto plazo pueda convencerse a más inversionistas de por aquellos lares, en aras de que volteen sus ojos para invertir por estas tierras.

Grillan con la famosa equidad de género…Pa´ que vean el como hasta a la grilla sindical ya llegó lo de la equidad de género, que en algunos casos ya se ha convertido en degenere, para seña está la queja que el Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SiatCiad), presentara ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). ¡Vóitelas!

Pues por voz del cabecilla del SiatCiad, un tal Enrique Villalpando, se están saliendo por la tangente, a la hora de presionar y justificar con ese pretexto, el que a más de 100 empleados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les han renovado sus contratos temporales, supuestamente porque más de la mitad son mujeres, incluso varias de ellas embarazadas y otra con partos recientes. ¿Será?

Ante lo que está de más el apuntillar que dichos grillos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (Ciada), del que es director el fantasmal de Pablo Wong, sí que están confundiendo las preñadas con las paridas, por a todas luces nada tener que ver una cosa con otra o el que hoy en día haya un recorte de personal con la llegada del nuevo Gobierno federal de Morena. Ni más ni menos.

No obstante y que lo que comprueba que Villalpando Canchola y sus huestes ya agarraron vuelo en ese sentido, es que igualmente llevaran esa denunciada ante la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, por un aparente incumplimiento de varias normatividades, entre ellas la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, lo que refleja que a todos los niveles quieren hacer “ruido”.

Aún y cuando para maquillar esa alharaca que se cargan, es que sostengan que las agraviadas no han sido contratadas, a pesar de que a su juicio sus puestos ya fueron justificados ante esa instancia hacendaria, pero eso dicho por ellos, así como el que tampoco les han pagado, después de que han seguido asistiendo a laborar, pero esos ya por decisión propia, a sabiendas de que ya no están en la nómina. ¡Palos!

Hacen quedar mal a AMLO con “Depas”…Con todo y que ya “se lavó las manos”, respecto a los funcionarios “fifis” o de doble moral que le han aflorado, pero al que sí que están dejando muy mal parado, es al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, por como ahora al secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, se le “olvidara” declarar un departamento de lujo que tiene en Houston. ¡Ñácas!

O séase que tal parece que a los integrantes del gabinete presidencial del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), les han valido las advertencias de López Obrador conducirse con transparencia, pues en días atrás igual sacaron a balcón la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, al por el estilo tener un penthouse en esa misma ciudad gringa, valuado en $11.1 millones de pesos.

Si se parte de que en esta ocasión es el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) o Jiménez Espriú, el que fingiera demencia a la hora de presentar su declaración patrimonial, al no dar a conocer ese bien inmueble que posee desde el 2016, que es un condominio que hoy en día vale $6.6 millones de pesos y que para hacer la faramalla hizo como que se lo compró a su esposa. ¡Ya mero!

En lo que es una reiterada falsedad con la que han estado haciendo quedar mal a Andrés Manuel y que no se descarta que pudiera tener consecuencias entre su círculo de colaboradores más cercanos, por como no se están ajustando a sus lineamientos de cuando menos decir la verdad, en cuanto a con lo que cuentan, ya no se diga en lo que tiene que ver con la austeridad, por ser más que evidente que es algo que no se les da.

Por ser más que obvio que son vividores públicos que para nada van a contar con una sensibilidad social, como para entender las problemáticas de las mayorías, a partir de que ellos no tienen la más mínima necesidad de nada, si no que más bien están má$ que sobrados, de ahí que traten de esconder o aparentar lo que no son, con lo que de alguna manera denotan tener maldad. A ese grado la simulación.

