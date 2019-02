Niega Tania relación con EPN

La modelo zacatecana dice que los rumores de una relación con Peña Nieto la tomaron por sorpresa y que quien le avisó de ellos fue su ex pareja

Tania Ruiz negó que tenga una relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Yo estoy soltera y la verdad no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada, estoy libre”, declaró Ruiz en entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”, misma que reprodujo el portal Mundo Hispánico.

La modelo mencionó que la situación que vive es nueva para ella, y que ha tratado de encontrarle un lado positivo.

“Los seguidores aumentaron mucho, me han mandado mensajes muy lindos y, la verdad, creo que de esto hay que sacarle el mayor beneficio”, comentó.

Ruiz agregó que los rumores de una relación con Peña Nieto la tomaron por sorpresa y que quien le avisó de ellos fue su ex pareja.

“Venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá; entonces, voy a recogerla y en eso empieza a entrar esa foto y me dice su papá: ‘mira lo que están publicando’, en eso veo la foto y digo: ‘pues, en sí, la foto no dice nada’”, agregó la modelo de 31 años.

Tania Ruiz fue vista con el ex presidente Enrique Peña Nieto a inicios de mes en París.