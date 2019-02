Felicitan a gobernadora Pavlovich por eliminar prácticas anticorrupción

Aunque quienes trabajan de cerca con la gobernadora Claudia Pavlovich, conocen la ardua labor que desarrolla para desterrar las prácticas de corrupción que identificaron al anterior gobierno, hay quienes en un afán de llevar agua a su molino, hacen señalamientos sin fundamentos y ellos, se han de haber quedado con la boca abierta, ante el reconocimiento que hizo el titular de la Auditoría Superior de la Federación a la mandataria.

Así, esas buenas prácticas desarrolladas han colocado a Sonora en el primer lugar nacional en el Índice del Desempeño del Gasto Público, subrayó David Rogelio Colmenares Páramo, durante la firma del Acuerdo de Coordinación en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción Estado-Municipio, al lado de la ejecutiva estatal.

Para darnos una idea, Sonora solo tuvo un 0.1 por ciento de observaciones, esto es, prácticamente ningún señalamiento a diferencia de otras entidades que tienen observado hasta el 19 por ciento de los recursos federales.

Y esto, como señala la mandataria, representa que el dinero de los sonorenses se está bien utilizando y con ello se genera confianza a los inversionistas que son los generadores de empleo… Por ello, la gobernadora Pavlovich recibió una amplia felicitación por parte de Colmenares Páramo y aquí se comprueba la máxima “hechos son amores y no buenas intenciones”.

La mandataria también inauguró la ampliación del bulevar Las Quintas que agilizará la movilidad en ese sector del poniente de la ciudad, la cual es una obra muy esperada y que inició en la administración municipal anterior que encabezó Manuel Ignacio Maloro Acosta y continuó Angelina Muñoz, quienes lograron acuerdos con los dueños de los terrenos, luego de que durante años, mantuvieron “en jaque” y detenida la obra.

Y para aquellos que ya empezaron a pedir la colocación de topes, se les recuerda que es una vía rápida que busca agilizar el tráfico, además de que no hay asentamientos en ese lugar y se cuenta con buena señalización… En cuanto al alumbrado, la Federación no envió recursos precisamente porque la vialidad no está en una zona habitacional…

Advierten empresarios de riesgos de recesión económica ¡aguas!

Quienes rondamos los “40 y tantos” años, a quienes nos tocó vivir la crisis de los 80 y 90, cuando se pusieron de moda las palabras “recesión económica”, nos preocupó el señalamiento del actual titular de la Coparmex Sonora, Arturo Díaz Fernández, alertando sobre una posible nueva recesión en el país.

El dirigente empresarial recordó que una recesión es cuando se tiene un semestre sin crecimiento y actualmente ya llevamos un trimestre estancados, sin crecer, derivado de decisiones económicas equivocadas tomadas por el actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México.

Cabe señalar que esta política económica equivocada ha sido festinada por los seguidores de López Obrador, quien le apuesta a la corta memoria de los adultos y a la política populista de la dádiva, que impulsa al entregar dinero a jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”, a adultos mayores y a huachicoleros y otros delincuentes, es decir en una tácita compra de fieles seguidores.

Lamentablemente con una política así, no hay presupuesto o techo financiero que alcance y aunque actualmente todo es “miel sobre hojuelas”, cuando ya no haya capacidad de dádiva ni generación de empleos, cuando las inversiones huyan del país, entonces, aunque tarde, entenderán el error.

Esperemos que el presidente López Obrador, tome en cuenta recomendaciones de expertos y dé un golpe de timón, no solo en la política social, sino en la económica y principalmente, que empiece a gobernar para quienes lo votaron y para quienes no, porque a final de cuentas todos estamos en el mismo barco llamado México o República Mexicana.

