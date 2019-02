Realizará gira de trabajo por España la Gobernadora Claudia Pavlovich: Jorge Vidal

Luego de la gira de trabajo que realizó la gobernadora Claudia Pavlovich por Alemania en febrero de 2018, la cual generó acuerdos académicos y comerciales y la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa C40 para realizar un estudio que determine la viabilidad de usar autobuses eléctricos en Sonora, se concretó una nueva agenda de promoción por España, donde se darán a conocer las riquezas y oportunidades que tiene la entidad, anunció Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía especificó que la titular del Ejecutivo promocionará las fortalezas y oportunidades de inversión en Sonora, a fin de concretar proyectos económicos, educativos, de movilidad, y agua, principalmente, en una gira de trabajo por España, del 14 al 20 de febrero.

Vidal Ahumada añadió que se tiene programada una reunión con José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona, empresa española que lleva a cabo el proyecto del Parque Fotovoltaico en Puerto Libertad, y que ha sido de gran relevancia para la entidad.

“Otra reunión importante que se tendrá por allá, es con el CEO de la empresa Acciona, como ustedes saben Acciona puso la confianza en el estado de Sonora para invertir alrededor de 350 millones de dólares para generar una capacidad de 400 megas, aproximadamente”, subrayó.

Entre otros resultados de la gira de trabajo por Alemania, se estableció un acuerdo de cooperación académica entre la Universidad de Sonora y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich; y con la Cámara de Comercio de Baviera, se concretó un acuerdo para fortalecer el sistema de Educación Dual que permite a los estudiantes tener parte de su formación en empresas que buscan establecerse en Sonora.

Yamilett Martínez Briseño, directora general de la Oficina de Enlace y Cooperación Internacional en Sonora, añadió que la agenda de trabajo de la mandataria estatal por España se centrará en temas de gobierno, económicos, educativos, de movilidad y de agua, y destacó el encuentro que sostendrá con José Luis Ábalos, ministro de Fomento de España.

“Esto es generado de la reunión que tuviera la licenciada Pavlovich con el canciller Marcelo Ebrard, y con la visita que hiciera a México, el presidente de España, el honorable Pedro Sánchez, y que tuviera la oportunidad la gobernadora Pavlovich de platicar y externar intereses específicos en el desarrollo del estado de Sonora”, afirmó.

Señaló que en su visita a España, la titular del Ejecutivo Estatal tendrá un encuentro con la Red Global Mx, Capítulo Barcelona la cual es una iniciativa del Instituto Mexicano en el Exterior que agrupa al talento mexicano en el exterior, quienes con base a su experiencia en el área de nanotecnología y de recursos renovables, darán sugerencias de los proyectos o acciones viables para Sonora.

La directora general de la Oficina de Enlace y Cooperación Internacional en Sonora apuntó que la gobernadora Pavlovich visitará las instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid, en el que verá proyectos para fortalecer la educación en el estado, tomando como referencia el éxito del Modelo de Educación Dual en las instituciones de educación Superior, de Alemania.

Hermosillo se deteriora y no se ve interés por parte de las autoridades municipales

Hay que ponerla más atención a Hermosillo, porque cada día son más los baches que tienen los bulevares, calles y avenidas. No sé en qué se gastan los recursos económicos que capta el ayuntamiento, ya que para eso son, entre otras prioridades. Si la Comuna no tiene dinero, que le pida a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, o a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. No se vale hacer de Hermosillo un trochil de cochis.

En el centro comercial (primer cuadro) no se puede transitar en auto debido a tantos hoyancos acompañados por fugas de agua que ayudan a deteriorar aún más el pavimento. Este problema se está registrando en todo el municipio. Los baches provocan accidentes, ya que, por sacarles la vuelta a estos, se generan choques, a veces con grandes pérdidas económicas y lesiones a sus conductores; en ocasiones hasta se han perdido vidas humanas. No exagero, es la verdad.

La actual administración municipal de Hermosillo ya lleva casi cinco meses y todavía no se ve nada claro y el municipio cada día se deteriora más. Hace falta más acción por parte de los funcionarios municipales y menos declaraciones sin sentido de la presidente Municipal, Célida López Cárdenas. Hermosillo es una ciudad ejemplo a seguir por otras del resto del país. Ojalá se le ponga más atención a los diferentes problemas que afectar a la comunidad en general.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

[email protected]