Dan forma a rescate de transporte urbano…Vaya que el que terminó de tomar forma, es el proyecto transformación del transporte urbano en Hermosillo, con la convocatoria que el pasado viernes lanzaran para licitar y cambiar radicalmente la prestación del servicio, pues de aquí pa´l real se otorgarán las concesiones a empresas que garanticen calidad, transparencia y eficiencia. ¡Órale!

Lo que traducido al español significa que la que ahora sí que va en serio, al tener la mira puesta en componer esa eterna problemática transporteril, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y con una fórmula de lo más sencilla, pero a la vez muy complicada, como es la de obligar a los concesionarios a que tengan camiones dignos para el usuario, con aire, funcionales y mecanismos de cobro modernos. ¡Qué tal!

Eso en base a lo destapado por el director de Transporte del Estado, Carlos Morales, de que buscan esa modernización y mejoría, pero con la misma tarifa actual, que es de $9 pesos por pasaje, y con la meta de que en que una vez concretado ese plan de renovación, en un lapso de cuatro a seis meses ya se note el cambio, pues de entrada requerirían 50 camiones nuevos, hasta llegar a los 200, de un total de 376.

Con ese fin podrán participar todas las compañías que cumplan con especificaciones como capacidad financiera, tecnología que facilite el pago del servicio, puntualidad, instalaciones adecuadas para oficinas, patios de pernocta y mantenimiento; así como unidades con cámaras de vigilancia y un sistema operativo para atender una contingencia, entre otros requerimientos, para que ahora sí sea ooootra cosa. ¡Vóitelas!

Para cumplir con ese objetivo calculan que se requiere de una inversión de $800 millones a mil millones de pesos para, y así haya un antes y un después en beneficio de los sufridos pasajeros, ya que aparte de que le respetarán el contrato colectivo de trabajo a los operadores, igual contemplan que puedan incorporarse a los camioneros que fueron requisados para hacer posible ese rescate. ¿Cómo la ven?

Y tan son un negocio esas llevadas y traídas en ruleteros, que Morales Buelna anunciara que ya hay siete consorcios interesados en esa convocada, la cual estará vigente durante 15 días hábiles posteriores a su publicación, y es que esa prestación puede ser llevada a cabo por una o hasta 19 empresas, si quieren dividirla por líneas, en un proceso de revisión que será vigilado hasta por la Unión de Usuarios.

¡Ver pa´ creer! cinismo de los padre$i$ta$…No cabe duda que ¡ver para creer!, por el cinismo que exhibiera el pasado viernes un grupillo de padre$i$ta$ que fueran a darle la bienvenida al aeropuerto internacional local “Ignacio L. Pesqueira”, al cabecilla del Padresismo y recién desencarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés Elías, porque hasta con aplausos lo recibieron. Así la desvergüenza.

A ese grado dan cuenta que estuvo la desfachatez y el intento de manipulación de la opinión pública, por como al “Memo” Padrés lo trataron de hacer aparecer como héroe o mínimo como una víctima de los juicios que se le siguen por una sería de presuntas corruptelas millonarias que le achacaran, y de las que todavía le quedan las imputaciones por los delitos de “lavado de dinero” y defraudación fiscal. ¡Palos!

Más menos así estuvo el circo que armaran con la llegada del ahora apodado “Bin Laden” Padrés, por la larga y canosa barba con la que reapareciera en la escena pública, después de dejar el Reclusorio Oriente, tras más de dos años de encierro, luego de que un sábado anterior había sido liberado bajo fianza, y es que hasta unos globos lanzaron al aire, cuando todavía no tienen nada que festejar. ¡Pácatelas!

Si se toma en cuenta que lo que están presumiendo los contados amigos y familiares que acudieran a esa Terminal área para hacer ese show y no pasara desaparecido su regreso a Sonora, es una libertad condicional o provisional en lo que se le dicta sentencia definitiva, al punto de que ahorita tiene que andar con un brazalete para que a los Jueces “no se les pele” como Baltazar, el del famoso corrido. ¡Palos!

De tal forma que eso explica el porque fueron muy pocos los que le aplaudieron, que según esto son algunos de los que le acompañaron en el desfalco por el que se le juzga, como un Mario Cuén y Roberto Romero, porque lo que es el resto de los ciudadanos a los que les tocó su llegada, dicen que le gritaron hasta lo que no, que aseguran que ya nomás faltó que les cantaran la canción “Ratas de dos patas”. ¡Zaz!

No le bajan a la mejoría de los penales…Ahora sí que por no ser cosa menor, la que no ha quitado el dedo del renglón, a la hora de promover la reducción de la sobrepoblación en los penales, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que acaba de instalar la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales de Sonora. De ese vuelo.

Toda vez que se dice fácil, pero a estas alturas del sexenio claudillero los positivos números al respecto hablan por si solo, luego de que en el marco de ese acto se resaltara que con un plan estratégico de trabajo ha abatido el hacinamiento en 11 de los 13 centros penitenciarios de la Entidad, ya que al inicio de su gestión había 11 mil 70 reos y en la actualidad se cuenta con una población de 7 mil 240 presidiarios.

Casi por nada es que el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya, que es la instancia de la que dependen esas cárceles, destacara que gracias a la voluntad de Claudia, es que se han transformado las condiciones del Sistema Penitenciario Estatal, al mejorar las condiciones de la infraestructura, así como la dignificación de los espacios, servicios médicos y de alimentación, entre otros. Así el avance.

Tan es así que para quienes duden lo anterior, ahí tienen que Pavlovich Arellano fuera testigo de honor de la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría que comanda Anaya Cooley, y la de Salud donde despacha, Enrique Clausen Iberri, respectivamente, con la intención de reforzar la atención en materia sicológica e integridad física de las personas privadas de su libertad. Ni más ni menos.

O séase que con eso se confirma que no es ninguna casualidad, el que de todas las formas posibles estén procurando el bajarle o reducir el amontonamiento en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), al brindarle a los internos una mejor estancia, para que así al salir tengan una segunda oportunidad ante la sociedad, lo que deja en claro que está dando resultados ese modelo de readaptación. De ese tamaño.

“Ponen las cruces” a los Calderón Zavala…Quienes están cosechando lo que han sembrado con su ambición y rapacidad política, son los Calderón Zavala, como es el ex “Presi” ex panista, Felipe Calderón y su doña Margarita Zavala, por ahora intentar formar un nuevo partido político al que pretenden llamarle México “Libre”, surgido de su asociación civil que creara ésta última. ¡Ñácas!

Al ser un acto por demás incongruente de la exhibida grilla pareja, si se analiza que después de su salida del PAN, para convertirse en candidata presidencial “independiente”, reiteradamente se dedicara a atacar a los partidos políticos, jurando y perjurando que ni a ella y mucho menos a su marido les interesaba crear uno, pero al parecer ya cayeron en cuenta del negociazo que son. Así el interé$.

Razón por la cual es que las reacciones en contra no se hicieran esperar, porque aún y cuando “Jelipe” y “La Magy” para lograr su registro necesitan reunir 240 mil afiliados en un año, así como el celebrar un mínimo de 200 asambleas distritales con 300 asistentes, resulta que en sólo cuatro días consiguieron recabar más de ¡¡191 mil firmas!!…pero en contra, lo que es un reflejo de la carga negativa que arrastran.

Eso luego de que a través de la plataforma change.org lanzaran la iniciativa para firmar la petición ¡¡cancelar!!, de ahí que el descontento no se hiciera esperar, para presionar al INE y que no les avale la solicitud que ya hiciera el “quemado” parecito de políticos, al entre otras cosas acusarlos de ser saqueadores de la patria, permitir tantos asesinatos, incluyendo el incendio de la Guardería ABC. ¡Glúp!

Aunque con todo y esos peros contra los Calderón Zavala, lo que es a nivel local el que ya levantó la mano para apoyarlos, es el también ex albiazul, David Figueroa Ortega, lo que es de entenderse, por haber trabajado en su sexenio, aunque todavía esta por verse el que se salgan con la suya. ¿Será?

