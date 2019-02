Celebra Jennifer Aniston 50 años de vida con sus ex

La actriz decidió adelantar su fiesta unas horas y convocó a sus amigos al Sunset Tower Hotel en Los Ángeles y entre ellos, un invitado sorpresa: Brad Pitt

Jennifer Aniston cumplió este lunes 50 años pero decidió adelantar su fiesta unas horas.

El sábado por la noche la actriz convocó a sus amigos al Sunset Tower Hotel en Los Ángeles y entre ellos, un invitado sorpresa: Brad Pitt.

El actor, de 55 años, hizo una entrada discreta en la gran fiesta, a la que llegó con su largo cabello recogido bajo de una gorra, según imágenes que publica la revista People. Pero no fue el único ex de la actriz presente en la cita; también acudió John Mayer.

Por el cumpleaños también se dejaron ver George y Amal Clooney, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Ellen DeGeneres, Barbra Streisand, Keith Richards, Kate Hudson, Laura Dern, Demi Moore y Jennifer Meyer, además de Lisa Kudrow y Courteney Cox y David Arquette.

Pero fue la presencia de Brad Pitt la que acaparó la atención.

Tras la noticia de la separación de Aniston y su ex esposo Justin Theroux en febrero de 2018, la prensa aseguró que Pitt y Aniston, que estuvieron casados desde 2000 a 2005, habían limado diferencias y retomado una relación amistosa. Su presencia en la fiesta lo confirma.

Puede que hoy sea uno de los días más importante del año para Aniston. Pero no el único. El 22 de septiembre “Friends”, donde la actriz alcanzó la fama encarnado a Rachel Green, cumplirá 25 años.

Hace un cuarto de siglo, Aniston era una principiante con media docena de títulos menores en su haber.

Pero cuando Rachel y su melena se hicieron presentes en todo el mundo, Aniston se convirtió en una cotizada y rica actriz –llegó a cobrar un millón de dólares por episodio–.

Aunque el punto culminante de su celebridad llegó en el año 2000, cuando pasó por el altar con la otra estrella del momento, Brad Pitt.

Quizá ese fue el momento en el que todo cambió. Los amores y desamores de Rachel, vistos a diario, abrieron la puerta al interés por los amores y desamores de la propia actriz. La serie acabó en 2004, su matrimonio con Pitt en enero de 2005.

Desde entonces, para bien y para mal, crítica y medios han sido inmisericordes con ella. Su vida ha sido escrutada por los tabloides, que le han asignado decenas de parejas y la han embarazado en más ocasiones que hijos habría podido tener.

Además de Pitt, solo se le han conocido otras dos parejas serias: el actor Vince Vaughn, con quien salió poco después de su divorcio, y el también intérprete Justin Theroux, con quien se casó.

Sigue siendo portada de revistas de moda y belleza y, aunque algo menos, de los tabloides. Es feliz, según cuenta.