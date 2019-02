Pone León fin a “la fiesta” de América

León acabó con la fiesta del América y Nicolás Castillo.

Lo que prometía como una noche perfecta para que el refuerzo bomba de las Águilas hiciera su presentación en el Estadio Azteca, terminó en una sorpresiva derrota por 3-0 ante León, escuadra que todavía pudo causar más daño a los azulcremas.

En medio de toda la expectativa que causó la presencia del chileno en la banca de la Águilas, la escuadra de Miguel Herrera lució irreconocible, con constantes fallas en el medio campo, además de la zaga, que desapareció los 90 minutos.

Pese a que América tuvo la primera llegada del partido al minuto dos, con una falla de Edson Álvarez, Leon no tardó en reaccionar y al 12′ se fue arriba en el marcador con un tanto de José Juan Macías, quien remató dentro del área tras un centro.

Tras ese tanto, los esmeraldas no perdieron la cabeza, América sí lo hizo. Álvarez, quien se había alzado como uno de los mejores en las últimas semanas, erró pases de trámite y poco pudo hacer ante Luis Montes.

Al ataque, sólo Roger Martinez lució a tono, no así Renato Ibarra y Henry Martín, quienes desaparecieron en buena parte del duelo.

Ya para la segunda parte, Herrera movió sus piezas y le dio ingreso a Andrés Ibargüen al 46′ y posteriormente a Nicolás Castillo en el 68′, en lugar de Martín.

De poco le sirvieron los cambios a “El Piojo”, de inmediato León reaccionó y jugó al contragolpe, mientras que América buscaba a toda costa a Castillo, quien todavía luce fuera de ritmo.

En una de esas contras, Jean Meneses se escapó por la banda izquierda y asistió a Ángel Mena, quien venció a Marchesín con un disparo a primer poste para el 2-0 al 73′.

Sólo seis minutos más tarde, y con la defensa de las Águilas vapuleada, Joel Campbell encontró a Mena, quien destrozó a “Marche” con un amague, para posteriormente empujar el balón a las redes, confirmar el tercer tanto y la goleada.

Todavía “El Piojo” le dio minutos a Nicolás Benedetti pero el daño recibido fue irreversible.

Lo que parecía como una semana tranquila previa al Clásico Capitalino ante Pumas, se tornará en inquietud para los de Coapa, pero sobre todo para Castillo, quien de por sí ya esperaba un infierno en CU.