Erika Zaba de OV7 anuncia que se aleja de la música

En su canal de YouTube Erika Zaba abrió su corazón y contó a sus fans que postergó junto con su esposo Francisco Oliveros tener un hijo porque se encontraba de gira en 90’s Pop Tour.

Es por ello que ahora se retira un tiempo de su carrera; las cosas han cambiado en su vida y su prioridad es convertirse en madre.

“Por primera vez haré una pausa en la gira, por primera vez me bajaré de los escenarios para darle prioridad a mi vida, a mi gusto, a mi deseo y a mi anhelo de por fin ser mamá”, indicó.

Por la complejidad del tipo de tratamiento al que se está sometida necesita guardar reposo, no puede bailar, viajar frecuente en avión, no debe subir y bajar escaleras, cualquier actividad que implique hacer un esfuerzo.

“No puedo estar bailando tres horas de show, no puedo subir y bajar escaleras, no puedo tomar tantos vuelos. Los doctores me han pedido que baje bastante mi actividad física y hemos decidido hacerles caso”, añadió.

En cuanto a sus amigos de OV7, contó que ellos le han brindado todo su apoyo en esta nueva etapa de su vida, incluso confesó que si no fuera por ellos, ella no habría podido tomar esta decisión.

Fuente: SDP noticias