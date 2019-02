Confirma divorcio Angélica Rivera

A través de su cuenta oficial de facebook, la ex primera dama confirmó que vive una situación dolorosa y que ha tomado la decisión de divorciarse

Es oficial, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorcian.

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”.

“A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”.

El jueves pasado crecieron los rumores del divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, luego de que un medio hiciera públicas varias fotografías en la que el ex mandatario aparece en Madrid acompañado por la modelo Tania Ruiz.

Este jueves, fuentes cercanas al ex político y a la actriz contaron que la pareja se separó el pasado mes de diciembre y que ella se fue a Estados Unidos con sus hijas.

