Acusan a ex presidente de abuso sexual

Es la sexta mujer que señala al ex presidente Óscar Arias por el delito de abuso sexual, en esta semana

Miss Costa Rica, Yazmin Morales, presentó ante la Fiscalía adjunta de Género una denuncia penal contra el ex presidente Óscar Arias por el delito de abuso sexual, convirtiéndose en la sexta mujer que lo acusa en esta semana.

Autoridades costarricenses dieron a conocer este viernes, de acuerdo con reportes de prensa, que la reina de belleza presentó la denuncia el jueves, animada por las acusaciones que trascendieron en estos días contra Arias.

La modelo, de 48 años, indicó que los hechos ocurrieron en 2015, cuando Arias la invitó a su casa, a través de un mensaje de la red social facebook, con el argumento de regalarle un libro, pero la tomó por la fuerza y la tocó y la besó en contra de su voluntad.

Morales, quien fue electa Miss Costa Rica en 1994 y señora Mundo en 2004, señaló que acudió a las autoridades a denunciar a Arias en el marco de las acusaciones en su contra, conocidas esta semana, ya que hace tres años al menos unos tres abogados se negaron a acompañarla ante la justicia.

La denuncia de la modelo es la segunda que llega ante la autoridad correspondiente luego de la presentada este lunes por la doctora y activista antibélica Alexandra Arce von Herold, por los mismos delitos.

La activista costarricense argumentó que los hechos ocurrieron en 2014, en casa del ex mandatario en Rohrmoser, cuando colaboró con Arias, y que hace su denuncia porque es hasta ahora que existe un contexto internacional de apoyo.

Otras cuatro mujeres han acusado al ex mandatario por acoso sexual, pero sin presentar denuncias ante las autoridades.

Se trata de las periodistas Nono Antillón, Emma Daly y Mónica Morales, quienes relataron a medios locales de prensa sus respectivas experiencias con Arias, así como Marta Araya Marroni, quien se sumó a la lista la víspera al relatar que el expresidente la hostigó en repetidas ocasiones.

Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, suma así seis acusaciones por acoso sexual, en hechos ocurridos entre 1986 y 2014, durante y después de sus dos periodos presidenciales.