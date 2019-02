VÍDEO: Estos guantes traducen el lengua de señas en un discurso audible

Roy Allela, un joven ingeniero keniano de 25 años, de desarrollado un par de guantes que facilitaría la comunicación entre personas con pérdida auditiva y las personas que los rodean, quienes no siempre entienden la lengua de señas.

Llamados Sign-IO, el sistema en forma de guantes interpreta los gestos emitidos a través de la lengua de señas del usuario para traducirlo en mensajes de audio, aprovechando la función de traducir texto a voz en los teléfonos Android, conectados a través de Bluetooth.

Los tecnológicos guantes integran sensores colocados en los dedos, lo que permite al sistema detectar la posición determinada de cada uno mientras el usuario los mueve para realizar cada gesto.

De acuerdo una entrevista de Allela con The Guardian, la inspiración del sistema nació a través de una de sus sobrinas que nació sorda y cuya comunicación con su familia se complicaba ya que no todos sabían interpretar la lengua de señas.

“El público en general en Kenia no entiende el lenguaje de señas, así que cuando sale, siempre necesita un traductor”, explicó Allela en la entrevista. “A largo plazo, imagínese esa dependencia, cuánto le afecta o perjudica su progreso en la vida…Es por eso que realmente me he esforzado por desarrollar este proyecto hasta el final”.

El objetivo del joven inventor es colocar al menos dos de sus guantes en escuelas con necesidades especiales en Kenia, donde permitiría ofrecer las mismas oportunidades a los niños que viven con la imposibilidad de usar el sentido del oído, que en el mundo ascienden a cerca de 34 millones.

De hecho, el sistema Sign-IO obtuvo un premio en efectivo otorgado por la American Society of Mechanical Engineers, el cual utiliza actualmente para implementar predicciones vocales más precisas en la traducción de gestos.

