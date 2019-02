Regeneran por primera vez partes de dedos amputados en ratones

La medicina regenerativa acerca un futuro en el que las prótesis podrían convertirse en cosas del pasado. Un equipo de científicos ha logrado por primera vez en la historia regenerar parcialmente dedos amputados en ratones. Su estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications.

Los investigadores primero descubrieron que el tratamiento de las heridas de la amputación en ratones neonatos con la proteína BMP2 estimula la osificación endocondral ―desarrollo del esqueleto en los fetos― para regenerar el hueso, y luego se percataron de que el tratamiento con otra proteína, la BMP9, estimula la regeneración de la articulación sinovial, que se junta con el hueso del muñón.

El uso de ambas proteínas resultó eficaz para regenerar el hueso y las articulaciones y los autores del estudio llegaron a la conclusión de que sus resultados demuestran que es posible utilizar el tratamiento para lograr una respuesta regenerativa de la herida de la amputación.

“Las estructuras regeneradas incluyen un elemento de esqueleto alineado con el cartílago articular y demostramos que esta respuesta requiere el gen Prg4”, sostuvieron los científicos. Aunque todavía no han logrado la regeneración completa de los dedos de los ratones, se mostraron optimistas y esperan que dicho tratamiento sea de ayuda algún día para recuperar las extremidades amputadas de los humanos, ya que la estructura del esqueleto humano es parecida a la de un ratón.

Uno de los autores del estudio, Ken Muneoka, de la Universidad de Texas A&M, comentó a New Scientist que su experimento muestra que las células de los mamíferos saben cómo y qué regenerar. “Pueden hacerlo, pero no lo hacen. Por lo tanto, tenemos que averiguar qué es lo que las está limitando”, concluyó Muneoka.

Fuente: actualidad.rt