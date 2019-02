En “veremos” subsidio a tarifa eléctrica

Carmen Chávez Mada

Todavía no se concretiza el subsidio a la tarifa eléctrica que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Sonora en verano, por lo que continúan las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para no perder el beneficio, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En entrevista, la mandataria estatal comentó que es un tema que le preocupa mucho, porque el convenio se debe firmar antes del mes de mayo y hasta el momento no se ha tenido respuesta de que continuará el subsidio.

Abundó que ha buscado al Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, para hacerle varios planteamientos, entre ellos el caso Isssteson y el subsidio a las tarifas eléctricas, pero no se ha podido concretar una reunión.

“Eso me da mucha inquietud, porque no tengo una respuesta clara al respecto y son alrededor de 390 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda debería darle a la CFE y no podemos perder eso, de por si la luz es tan cara, los recibos de luz que nos llega están carísimos porque gastamos mucha energía”, argumentó.

Explicó que el tema ya fue expuesto a Zoé Robledo, Subsecretario de Gobernación, a fin de firmar el convenio lo más pronto posible.

“Yo estoy segura que el Presidente no tiene conocimiento de ello, ayer –durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917- fue imposible comentarle, era muy rápida la reunión y éramos muchos gobernadores”, detalló Pavlovich Arellano.

Cuando asumió la gubernatura de Sonora eran 36 los municipios beneficiados con el subsidio a la tarifa eléctrica en verano y un año después logró que entraran los 72 municipios de Sonora, resaltó la Jefa del Ejecutivo Estatal.

No quiere hablar de Padrés Elías

Respecto a la liberación condicionada al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, la mandataria estatal evitó hacer una declaración en este sentido. “Ya dije mi postura, no tengo que decir al respecto”, puntualizó Pavlovich Arellano.