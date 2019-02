Rechazan padres de familia propuesta de López Obrador de quitar el apoyo a las guarderías

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontraron informes adulterados en las estancias infantiles, por lo que anunció que los apoyos ahora serán directos de mil 600 pesos cada dos meses para cada niño y los cuales serán entregados a los padres de familia. En su conferencia de prensa mañanera, el Jefe del Ejecutivo Federal detalló que son alrededor de 300 mil los niños inscritos en las estancias infantiles, por lo que cada dos meses se destinará 480 millones de pesos para este propósito.

“Son alrededor de 300 mil niños los inscritos en las instancias de Sedesol, se encontró de que hay informes adulterados, que no son en todos los casos los niños que se registran y otro tipo de irregularidades”. Por eso, agregó, la decisión es entregarles a los papás de los niños el apoyo, así se les va a entregar mil 600 pesos cada dos meses por niño y si la familia tiene dos menores pues es el doble.

El presidente explicó que si la familia desea entregar el apoyo a sus hermanas, a una tía o a los abuelos, será su decisión. Pero si quieren seguir en las estancias infantiles pueden entregar los recursos ahí. Esto luego de que el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, indicó que son mejor los abuelos para cuidar a los hijos y hasta podrían recibir un salario.

“Los abuelitos y las abuelitas ayudan a madres solteras, que se apoyan de sus papás para cuidar a los hijos, así es la familia, no creo que Carlos (Urzúa) haya hecho eso con propósitos de ofender”, afirmó el presidente López Obrador.

En Sonora, concretamente en Hermosillo, los padres de familia, propietarios de las instancias (guarderías) y empleados de estas, rechazaron la propuesta del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y respaldada por López Obrador, porque los parientes no tienen tiempos para atender a los pequeños y otros padres de familia no tienen abuelas que los cuiden. Además, muchas abuelas están para que las cuiden, porque ya no tienen fuerzas para atender a los chamacos.

Tienen razón los padres de familia, porque lo que sea de cada quién, las guarderías cumplen un servicio social muy importante, porque no solamente cuidan a los niños, sino que los preparan para un futuro, salen listo para entrar a los jardines de niños y posteriormente a las escuelas primarias…Los parientes nada más los cuidarán con mucho amor, pero hay otras cosas que los pequeños deben de aprender. La mayoría de las estancias infantiles cumplen.

Creo que el presidente tendrá que dar “reversa” a esta propuesta del secretario de Hacienda, porque no cumple con las medidas educativas iniciales. En las guarderías no solo se cuidan a los niños, también se les prepara para el futuro inmediato, aprenden a trabajar en equipo y a elaborar trabajos manuales. O sea, salen listo para los jardines de niños…Hacen falta más estudios para poner en marcha la propuesta del Gobierno federal…Esperemos que los realicen.

El 90 por ciento de los huachicoleros detenidos han salido en libertad: López Obrador

Como información general, les comento que el periodista Joaquín López-Doriga cumplió este jueves 72 años de vida y el cantante, ex de Lucero, Manuel Mijares, 71, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el 90 por ciento de los Huachicoleros detenidos han salido en libertad, debido a las leyes que rigen al país…El 10 por ciento deben de ser huachicoleros pobres, me imagino, que no tardan salir de prisión.

Sustituye Sergio Morales García en el Issste a Francisco Javier Vázquez Ramírez

Antes de cerrar este espacio, quiero informarles que ya tomó protesta el nuevo delegado (encargado) en Sonora del ISSSTE…Es el doctor epidemiólogo, Sergio Morales García, exfuncionario de la secretaría de Salud y ex dirigente del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) en Hermosillo…Sustituye en el cargo al doctor Francisco Javier Vázquez Ramírez…Qué bien.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

[email protected]