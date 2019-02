Supera Panamá a Dominicana

Debut y regreso de ensueño.

Panamá doblegó 4-2 a República Dominicana para hacer sonar las campanas como la sorpresa en lo que va de la Serie del Caribe 2019.

Este resultado enmarcó el regreso del beisbol panameño al torneo regional, lo cual no sucedía desde 1960.

Los Toros comenzaron su participación en el torneo con una sorpresiva ventaja de 2-0 luego de cuatro entradas.

Un solitario cuadrangular del short stop Javi Guerra les dio la primera en la Serie en el segundo capítulo, mientras que un error del intermedialista Gustavo Núñez a batazo de Rodrigo Virgil puso a Guerra en la antesala y éste a su vez fue remolcado por Jonathan Gálvez con elevado de sacrificio al jardín izquierdo.

Harold Arauz dominó a los dominicanos desde la loma en los cinco episodios que estuvo trabajando. Sólo permitió tres imparables, ponchó a cuatro y regaló dos bases por bolas.

El problema para Panamá vino cuando salió su abridor. Con Severiano González en el montículo, Junior Lake negoció pasaporte y Aneury Tavarez conectó hit. Edwin Espinal sacó batazo al central que Rodrigo Orozco no atrapó por más que se lanzó y las Estrellas Orientales empataron el juego.

Los quisqueyanos llegaron a tener las bases llenas luego del 2-2, pero Rubén Sosa fue ponchado para terminar la alta de la sexta entrada.

Con la pizarra empatada a 2-2 en la baja de la séptima entrada, Rodrigo Orozco bateó sencillo productor para enviar al plato a Jonathan Gálvez, mientras que Orozco anotó el definitivo 4-2 com sencillo de Gerald Chin.