Revelan que científico de EE.UU. desempeñó un papel activo en la modificación genética de bebés chinos

El biofísico estadounidense Michael Deem, de la Universidad Rice (Texas, EE.UU.), habría desempeñado un papel activo en el proyecto de la primera modificación genética de bebés —por el que las autoridades chinas investigan al científico He Jiankui— e incluso podría ser el autor principal del estudio enviado a ‘Nature’, según publicó el pasado jueves el portal de noticias Stat News, dedicado a temas de salud.

De acuerdo con este medio estadounidense, que tuvo acceso a correos electrónicos, Deem figura como el último autor del artículo titulado ‘Nacimiento de gemelos después de la edición del genoma para la resistencia al VIH’, en el que consta el nombre de otros nueve colaboradores, entre ellos el de He, que aparece como primer autor, etiqueta que suele atribuirse a aquel investigador que realiza la contribución más práctica.

Una investigación oficial reveló que el trabajo de He, en el que participó “personal extranjero” —aunque no se nombró a Deem—, violó las leyes de China, motivo por el que la semana pasada la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUSTech, por sus siglas en inglés) despidió a este investigador chino.

¿Un cómplice estadounidense?

Un científico chino, quien no quiso revelar su identidad y que formó parte del proyecto de modificación genética de bebés de He, explicó que Deem no solo participó en esa investigación, sino que también convenció a varios voluntarios del país asiático para que se unieran al equipo de investigadores comunicándose con ellos mediante un traductor.

Stat News señala que entre 2007 y 2010 Deem fue el tutor de tesis doctoral de He. Asimismo, explica que el mes pasado el abogado de este científico estadounidense negó que hubiera participado en dicho proyecto. Por su parte, la Universidad Rice ha abierto una investigación sobre este caso para esclarecer si Deem participó o no en el estudio y, de ser así, si incumplió la legislación estadounidense al respecto o utilizó para esta investigación fondos de las subvenciones federales de EE.UU. que financian sus trabajos científicos.

El pasado 25 de noviembre, Jiankui publicó una serie de videos en los que afirmaba haber modificado el ADN de unas gemelas recién nacidas mediante la tecnología CRISPR, consiguiendo así la primera modificación genética de bebés de la historia.

El 28 de noviembre, las autoridades de salud y de ética médica de China abrieron una investigación sobre el experimento de He que, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, “había cruzado el límite de la moral y la ética”. Un colega suyo afirmó que en la actualidad He vive rodeado de guardias y podría ser sentenciado a pena de muerte.

Varios científicos en el marco de una conferencia internacional celebrada en Hong Kong (China) condenaron el supuesto avance, tildando de “irresponsable” manipular genéticamente óvulos, esperma o embriones, al no conocerse de manera suficiente los riesgos que esa acción conlleva.

El pasado 21 de enero las autoridades chinas informaron de que una segunda mujer se encuentra embarazada de un bebé modificado genéticamente como resultado del experimento realizado por He en China.

