Mantiene el Atlas buen paso

El Atlas tiene muy cerca la fase de Octavos de la Copa MX tras dar vuelta al marcador, e imponerse 4-2, a los Leones Negros en el Jalisco, por la Jornada 5 del torneo copero, en el que los Zorros cierran su actuación en la fase de grupos con seis puntos.

Los Rojinegros fueron los primeros en dar muestras de peligro en el encuentro copero, con disparos de Osvaldo Martínez y desbordes de Ulises Cardona.

El defensor argentino, Nicolás Pareja hizo su primera aparición como titular en la zaga de los Zorros.

Al minuto 24, Omar González le ahogó el grito de gol a “El Güero” Villalobos, al rechazar delante de la línea de gol, un disparo franco del canterano de los Leones Negros.

Tres minutos más tarde, al 27′, Daniel García, volante de la UdeG, venció a Pepe Hernández con un tiro libre directo a las inmediaciones del área de los Zorros, con lo que se adjudicó su primer tanto con la camisa universitaria.

Los Zorros respondieron rápidamente; al 31′, Jesús Gómez, elemento surgido en las Fuerzas Básicas del Atlas, igualó el marcador tras rematar un centro proveniente de un tiro libre.

En un momento incesante de ida y vuelta por ambos equipos, el central de los Leones Negros, Roberto Juárez, le ganó un balón aéreo al portero de los Zorros y, tras un duro choque, envió el balón al fondo de la meta atlista al minuto 34.

Los Zorros se negaron a ceder y, justo al 45′, antes de ir al descanso de medio tiempo, Facundo Barceló empató de nueva cuenta el juego con un cabezazo dentro del área melenuda.

El inicio del complemento no fue favorable para los locales nominales.

El zaguero Christian López fue expulsado tras una entrada a Juan Pablo Vigón al 48′, a lo que el silbante decretó como tarjeta roja directa para el capitán del equipo del Ascenso MX.

Los Leones Negros se reorganizaron con dos líneas de cuatro hombres y un solo referente en punta, lo que les permitió generar peligro, pero el poderío Rojinegro fue más en la cancha del Jalisco.

Al 62′, Barceló firmó su segundo tanto de la noche con un remate dentro del área chica, el cual no pudo ser contenido por Florencio Morán, arquero melenudo.

El Atlas dio vuelta al marcador y sus aspiraciones de llegar a la fase de eliminación directa de la Copa MX, volvieron a resurgir.

Daniel García, quien abriera el marcador más temprano en el juego, fue expulsado al 77′, luego de cometer una falta a Clifford Aboagye.

Con nueve hombres en el campo, la UdeG no pudo evitar que se extendiera la ventaja, y al 84′, Jefferson Duque sentenció el marcador 4-2 a favor de los Rojinegros.

El 20 de febrero la UdeG deberá enfrentar en Ciudad Universitaria a los Pumas, en el último duelo del Grupo 9, donde, de vencer a los felinos, la diferencia de goles determinaría quién accede a la lucha por el título copero.