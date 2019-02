Teme Gisela Peraza por amenazas de Padrés

Carmen Chávez Mada

Junto a su abogado, Juan Antonio Ortega Luna, consideró que las amenazas del exmandatario al salir de prisión, van dirigidas a ellos

Gisela Peraza Villa, quien fuera ama de llaves en la Casa de Gobierno, considera que va dirigida a ella la amenaza hecha presuntamente por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, al salir del Reclusorio Oriente, por lo que teme por su seguridad y vida.

Momentos después que el ex mandatario estatal obtuviera libertad condicional se viralizó un audio por las redes sociales, que al parecer él lo grabó con su voz y en el que expresa “ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chin…”.

Tanto Gisela Peraza como su abogado, Juan Antonio Ortega Luna, creen que se trata de una advertencia directa para ellos, porque la detención de Padrés Elías fue derivada de la averiguación que se inició en su contra por el caso de Gisela.

Aseguran que esta amenaza no los detendrá y seguirán en la lucha, para que se haga justicia y demostrar que en Sonora prevalece la legalidad.

Peraza Villa estuvo en prisión cuatro años, acusada de robar dinero en efectivo y joyas en la Casa de Gobierno en los primeros años del sexenio de Padrés Elías.

“Sabíamos que en estos días iba a salir, en el momento que salió me dio más miedo, me sentí ¡híjole! ¿Qué va pasar ahorita? viendo, que todo está calmado sobre el caso. Ayer en la mañana mi hermana me manda el audio y ahí dije ¿qué va pasar?”, comentó Gisela Peraza, durante una rueda de prensa que su abogado convocó.

En tanto, Ortega Luna abundó que no sabe si existen otros enemigos o personas que haya perjudicado el ex gobernador de Sonora, además de la sociedad sonorense, pero el despacho de abogados donde trabaja tuvo mucho que ver para que fuera detenido.

“La amenaza se puede cumplir por el poder económico, dinero, y poder político que obviamente lo tiene”, destacó el abogado al subrayar que acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para solicitar celeridad a los procesos que llevan en contra del ex mandatario estatal.

Además resaltó que en el audio también hay otras frases amenazantes como “recuerden que todavía tengo un poco de ocotillo que me ha sobrado”.

El ocotillo es una vara con muchas espinas y esa vara –metafóricamente hablando- la utilizaron con él y lo que le quedó lo va utilizar con nosotros, eso nos quiso dar entender, argumentó el abogado.