Que “es candil de la calle” Alcaldesa

“Queda el saco” a Caso Gisela Peraza

Se da a notar “aguaje” casi intocable

Son un éxito preinscripciones en línea

Que “es candil de la calle” Alcaldesa…Y en torno a la que nomás no se ve “una luz de solución”, es con relación a la controvertida concesión del alumbrado público que la pasada administración municipal le asignara a la empresa ConLuzHMO, según lo ventilado por su abogado, Gerardo Valdez, en la comparecencia que ayer tuviera ante el Grupo Compacto de Columnistas Políticos.

Pues de acuerdo a lo expuesto por Valdez Santaella, lo que es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, no sólo continúa en su negativa de sentarse a la mesa de las negociaciones, si no que además ha hecho valedero aquello de que, “es candil de la calle y oscuridad de su casa”, por en público decir una cosa y en lo privado mantenerse con su política de puertas cerradas. De ese pelo.

No en balde que es por lo que el representante Jurídico de ese consorcio integrado por las compañías Construlita Lighting International y Lux System, ya advirtiera que al estárseles agotando los plazos o mejor dicho la paciencia, es por lo que ya preparan los respectivos recursos legales que habrán de presentar ante ese incumplimiento por parte de los actuales operadores del municipio hermosillense.

Ya que con toda y la disposición que han mostrado para llegar a un acuerdo con la arrebatada “Presimun” emanada de Morena, lo único cierto es que ya cumplieron medio año sin recibir ningún pago, que en base a lo contratado es de poco más de $14 millones de pesos mensuales, de ahí el porque Gerardo adelantara que no tardan en irse por la vía legaloide para requerir que les subsanen ese adeudo. ¡Pácatelas!

O séase que a ese grado está llegando esa disputa que se ha venido agravando, no obstante y que los ConLuzHMO aclararan que no están cerrados a una probable alternativa de arreglo, a partir de lo dicho por la munícipe originaria de Puerto Peñasco, de que contemplaban una posible modificación a esa concesionada o en su defecto la cancelación de la misma, pero sin hasta ahora pasar de la mera palabra.

Aunque en el “píor” de los casos o caos, Valdez anticipó que la Comuna no se salvaría de restituirles un mínimo de mil millones de pesos, por ser lo que ya invirtieron en la instalación de de 67 mil 712 lámparas con tecnología led, aún y cuando ahora les están saliendo que no lo hicieron antes del 1 de diciembre, a la vez que según esto no cumplieron con las especificaciones técnicas de las mismas y puras de esas.

Luego entonces así han seguido esos dimes y diretes, partiendo de lo asentado por el citado directivo de ese ente privado, que también opera ese servicio en Guadalajara y Torreón, aunque en lo que ellos corresponde apuntillara que a las pruebas se remiten, al asegurar han cumplido en tiempo y forma con todas las especificaciones pactadas, aunque lo único cierto es que sigan haciendo “corto circuito”.

Y tan es una disputa que ya se les escapó de las manos, para llegar a otros ámbitos, que hasta los de la Unión de Usuarios están convocando a una marcha-mitin para exigir que quede sin efecto esa prestación por parte de la iniciativa privada, misma que se llevaría a cabo en la Plaza Zaragoza el próximo sábado 23 de febrero, a las 16:00 horas de la tarde, lo que le vendría a meterle más ruido a ese lío. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le queda el saco” a Caso Gisela Peraza…A la que vaya que luego luego “le quedó el saco”, tocante a las ni tan veladas amenazas lanzadas por el liberado ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, al salir del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, es a Gisela Peraza, quien fuera ama de llaves en la Casa de Gobierno y acusada de robarse joyas y dinero, por lo que la encarcelaran. ¡Zaz!

Es por lo que al ser bien sabido que el miedo no anda en burro, que Peraza Villa y su abogado defensor, Juan Antonio Ortega Luna, en pleno día festivo o el pasado “San Lunes”, convocaran a una rueda de prensa para hacerse los aludidos con referencia a los dichos amenazantes del “Memo” Padrés, a través de las redes sociales, luego de que difundiera un audio que se viralizara. De ese tamaño.

Y es que en el aludido mensaje del primer gobernante surgido del PAN, que el pasado sábado fuera liberado bajo fianza por los dos delitos que le quedan, como son el de defraudación fiscal y “lavado” de dinero, aparte de agradecer a sus amigos por ya estar fuera de la cárcel, aunque sea provisionalmente, después de estar más de dos años encerrado, al final del mismo se le oyó amagar, pero en general. ¡Ñácas!

Razón por la cual de inmediato se hicieran los señalados, al creer que se trata de una advertencia directa hacia ellos, al suponer que la detención de Padrés se derivó de la averiguación que iniciaran en su contra por el Caso Gisela, de ahí que dijeran que temen por su seguridad y hasta su vida, en lo que es un temor que justifican, por como la hicieran pasar cuatro años prisionera por una demanda de la que la exoneraran.

A ese punto están los negativos efectos que causaran esas desafortunadas echadas del todavía no declarado inocente ex “Gober”, después de que vociferara: “Ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chin…”, de ahí que incluso acudieran a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, con la finalidad de solicitar que le aceleren a los juicios que también se le siguen en el ámbito local. Así la presión.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se da a notar “aguaje” casi intocable…Pa´ que chequen el dato de la mala fama que se machucaba, ahí tienen que la que ayer se convirtió en trending topic en Twitter, es la muerte del magnate del arrabal, como se le identificaba a Emilio del Razo o de la raza, quien por añales regenteara un impune céntrico “aguaje” donde vendían de todo, al estilo de Sodoma y Gomorra. ¡Tómala!

Al ser un tugurio de mala muerte al que por algo calificaban como un “inframundo”, localizado en la esquina de las calles No Reelección y Juárez, en las faldas del Cerro de la Campana, que funcionaba cuando cerraban los antros, bares, cantinas y demás, como consecuencia de que casi era “intocable”, ya que a pesar de que todo mundo conocía de su existencia, las autoridades no actuaban en consecuencia.

Así que después del fallecimiento de Emilio, quien muriera en el Hospital General del Estado (HGE), víctima de un cuadro de insuficiencia renal crónica y diabetes, se espera que por fin terminen con esa impunidad con la que se conducía, y que ya se había vuelto familiar, después de que heredara ese lupanar de su hermana, quien en el pasado explotaba el Bar Armidas en la antigua zona de tolerancia. ¡Palos!

Si se parte de que desde hace décadas que operaban en la ilegalidad ese congal que está disfrazado de una casa de dos pisos, que hasta tiene visos de estar abandonada, en la que era un secreto a voces que no solamente “rolaba” la cheve, si no también toda clase de drogas, que ahí mismo “nariceaban” y hasta se inyectaban, por lo que también era un evidente “picadero” y sin que les aplicaran la Ley. ¿Cómo la ven?

Por aflorar versiones de los mismos policías, de que más tardaban en “reventarlo” y en algunas ocasiones llevárselo detenido, que luego por órdenes “de arriba” le levantaran el castigo y siguiera en las mismas, bajo el pretexto de que era un domicilio particular, por la que así está el mal antecedente de ese “giro negro”, que quiere pensarse que de aquí pa´l real ahora sí será cosa del pasado, lo que está por verse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son un éxito las preinscripciones en línea…Dan cuenta que el que ya es todo un caso de éxito, es el novedoso proceso de preinscripciones escolares en línea por medio del portal www.yoremia.org, impulsado por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), porque en tan solo cuatro días se han anotado la mitad de los alumnos que tienen contemplado para ingresar al nivel Básico. De ese vuelo.

Más menos así ha estado “la palomita” para los promotores de SEC, de la que es secretario Víctor Guerrero González, por como los padres de familia han confiado en un sistema electrónico que ha venido a facilitarles la vida, a la hora de apuntar a sus hijos para lo que será el próximo ciclo escolar 2018-2019, ya que eso les ha evitado las filas y horas de espera en las escuelas para el llenado de los formatos.

Y para quien dude lo anterior, basta con destacar que hasta el último reporte, que abarcaba a la mañana del pasado lunes 4 de febrero, ya se encontraban preinscritos 71 mil 240 nuevos estudiantes en preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, de ahí que después del “puente festivo” se esperaba que hubiera un repunte en esas registradas, con las que se están superando todas las expectativas que había.

Ante lo que está de más resaltar, que con esa modernidad tecnológica que están aplicando José Víctor y compañía, lo que ya también son cosa del pasado, son las añejas prácticas en que los papás tenían que dormir en las afueras de los planteles escolares, con la intención de asegurarles un lugar a sus vástagos, sobre todo en los que eran más demandados o que les quedaban cerca de sus hogares. ¡Qué tal!

Eso por como ahora desde la comodidad de sus casas y en un procedimiento que no les lleva entre dos y diez minutos, ya pueden preinscribirlos y después checar los resultados de esa misma forma virtual, sólo con la Clave Única de Registro Poblacional, (CURP) del menor, en lo que es una plataforma que estará activa las 24 horas del día hasta la medianoche del viernes 15 de febrero. Así el acierto.

Correo electrónico: [email protected]