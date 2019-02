Ofrece Layún entrega con Monterrey

Miguel Layún fue presentado con los Rayados del Monterrey. El experimentado jugador señaló que tiene objetivos muy claros con el conjunto regio.

Mi ambición es ser un referente aquí y, a medida de lo posible, quedar plasmado en la historia de Rayados. Llego aquí con un objetivo a mediano y largo plazo, no vengo pensando en estar aquí equis tiempo y luego que sea lo que sea. Me gustaría quedar en la historia de un club tan importante y para ello es ganar títulos, con eso todos estaremos satisfechos”, señaló el internacional mexicano.

El exjugador del América y del Porto, entre otros equipos, apuntó que “mi cabeza y mi ADN es competir para ganar. Si hay algo que siempre me ha gustado y algo que me mueve es competir para estar lo mejor posible y la ambición que tienen del proyecto es cosechar títulos lo antes posible y ese era mi objetivo que tenía trazado cuando salí de México que, si había que volver, era para ganar”.

Asimismo, expresó sus conocimientos sobre la pasión de la afición de la Sultana del Norte.

Me identifico con la pasión con la que se vive el futbol aquí. Me considero una persona desbordada en cuanto a los sentimientos y eso conecta muy rápido con lo que se vive aquí. Lo que puedo ofrecer es la entrega y disposición que siempre he tenido, he aprendido mucho en los años que llevo jugando en Primera División y en el futbol europeo y eso estará a disposición del cuerpo técnico y de mis compañeros. La pasión con la que se vive en esta ciudad el clásico, es la más desbordada que se puede dar en todos los partidos de la Liga, y espero con ansias vivir ese partido”.