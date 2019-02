Miente la alcaldesa de Hermosillo; ConLuzHMO sí ha cumplido con el contrato; Valdez

Todas las declaraciones que ha hecho la Presidente Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, con relación a la concesión del alumbrado público son falsas, señaló el representante jurídico de la empresa ConLuzHMO, Gerardo Valdez Santaella. Señaló que la empresa ha cumplido con el compromiso signado en el contrato y hasta el momento se han colocado 67 mil 702 luminarias en todo el municipio, además se les ha estado dando servicio en forma permanente.

Informó que el Ayuntamiento no ha pagado un solo cinco en el tiempo que lleva la administración que encabeza López Cárdenas y que a la fecha adeuda unos 80 millones de pesos a ConLuzHMO y que han buscado un acercamiento con ella y esta les ha cerrado las puertas, por lo que estamos preparando una demanda por incumplimiento de contrato, que, ojalá no se llegue a eso. Dijo que la empresa está dispuesta a arreglar la situación a través del diálogo, pero no hay comunicación.

Sin embargo, la alcaldesa ha hecho declaraciones en donde afirma que ConLuzHMO no ha cumplido con el contrato “declaraciones totalmente falsas”, hasta se ha atrevido a afirmar con una ligereza que en la operación de la concesión hubo corrupción, declaraciones muy delicadas sin sustento alguno, manifestó Valdez Santaella. También ha dicho la alcaldesa que nos queremos llevar el pago del impuesto predial, cuando no es cierto. El crédito otorgado tiene un respaldo.

Al autorizarse el crédito, el Ayuntamiento de Hermosillo puso como garantía los ingresos del DAP (Derecho sobre Alumbrado Público), el impuesto de Traslación de Dominio y el impuesto Predial, pero eso no significa que nos queremos llevar el dinero, esa fue la garantía por el crédito otorgado por el Banorte. El representante legal de la empresa dijo que desde el pasado mes de diciembre se terminó de instalar del nuevo sistema alumbrado público.

La concesión del alumbrado público es por 15 años y eso para nosotros es un verdadero reto, por lo que buscamos ser muy eficientes en el servicio de mantenimiento. Antes el Ayuntamiento pagaba 270 millones de pesos al año con el viejo sistema de más de 50 años; ahora, solo pagará 170 millones de pesos, por lo que se está ahorrando 100 millones de pesos. La Comuna debe de pagar 14 millones de pesos mensuales, ese es el compromiso, pero no ha pagado ni un cinco.

Actualmente el Ayuntamiento se está ahorrando un 40 por ciento en consumo de energía eléctrica con las nuevas luminarias LED, sólo hace falta que la autoridad municipal llegue a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la reconversión al nuevo sistema de alumbrado. Este no se ha hecho porque la alcaldesa no ha querido, pero debe de hacer ese trámite. Además, se ha estado truncando el servicio de atención al cliente para hacernos quedar mal.

Este mismo sistema de alumbrado se tiene en los municipios de Guadalajara, Jalisco y Torreón Coahuila, en donde también hubo cambios de poderes y se respeto el contrato de concesión. Este es un negocio limpio y ajeno a compromisos políticos y sin socios locales. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, pero este está cerrado al diálogo. La suspensión de la concesión no ayudaría en nada a la administración, ni a la ciudadanía, que sería la más afectada.

La empresa ConLuzHMO labora con personal propio, genera 40 empleos directos y 25 subcontratados y sus teléfonos para atención al cliente son Call Center 662-261-93-00 y whatsApp 662- 433- 01-46… Esta es la “otra cara” del asunto del alumbrado público de Hermosillo, ojalá la alcaldesa Célida López Cárdenas, les abra las puertas a los representantes de la empresa para llegar a un acuerdo en beneficio de la ciudadanía hermosillense y se deje de tantas grillas.

Que recuerde que hay mucho dinero de por medio y si se llega a demanda, el juicio podría durar muchos años y heredar el problema a otras administraciones.

Entrega Célida López 50 patrullas para la Policía de Hermosillo

La presidenta municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas hizo entrega de las llaves de 50 nuevas unidades patrullas que sumarán a la vigilancia de los 100 sectores que hay en la ciudad y la zona rural.

Con una inversión de 27 millones 998 mil 150 pesos, provenientes del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg), se adquirieron 25 pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado 2500, modelo 2018, 4 por 4, doble cabina, así como 25 motocicletas BMW de la serie F750GS, modelo 2019… Qué bien… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

