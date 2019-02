Empatan Chivas y Tiburones a cero

Las Chivas no lograron vencer el arco del guardameta Sebastián Jurado, quien tuvo una gran actuación ante el Rebaño en el empate 0-0. Los Rojiblancos desaprovecharon la opción de terminar en el liderato y cierran la Jornada 5 en la quinta posición.

Desde el primer minuto se decantó la tónica del partido con gran reacción de Jurado al evitar un tiro de Hiram Mier que pudo cambiar el destino del juego.

El delantero Alexis Vega tuvo la oportunidad de estrenarse como goleador, luego de una gran jugada individual donde burló a un defensa y sacó un disparo al travesaño, a los 12 minutos.

Ronaldo Cisneros recibió la titularidad y fue alineado para jugar de volante por izquierda. Al minuto 21 y al 70 generó dos jugadas de peligro que no pudo definir.

Los Rojiblancos intentaron por todos los sectores de la cancha y otra gran atajada de Jurado evitó la anotación de Van Rankin, cuando se sumó al ataque, y Alan Pulido le dio un pase para quedar de frente a la portería.

Jesús Molina y Madrigal fueron los últimos jugadores de las Chivas en exigir al arquero rival, quien supo responder con buenas atajadas.

La única oportunidad de gol que generó el Veracruz fue en los últimos minutos del encuentro por conducto de Sebastián Rodríguez y un tiro que cimbró el travesaño de Raúl Gudiño, quien no fue exigido en el partido.

El ex defensa de las Chivas, Carlos Salcido, fue titular con los Tiburones y jugó 75 minutos, además de ser ovacionado por la afición local.

El equipo de José Cardozo viajará la próxima semana a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa, en la Jornada 6 de la Liga MX.