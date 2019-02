“Emiliano Sala fue obligado a subir al avión”, denuncia un amigo del delantero

De acuerdo con Maximiliano Duarte, uno de los mejores amigos de Emiliano Sala, el delantero argentino fue obligado a subirse al avión que este domingo fue encontrado en aguas cercanas al Canal de la Mancha.

Y es que, según Duarte, el ofensivo sudamericano no quería abordar la avioneta que terminó estrellándose antes de que llegara a Cardiff, su sitio de destino, incluso reveló que su representante, Willie McKay, lo forzó a realizar el viaje contra su voluntad.

“Hay una gran verdad detrás de todo esto y es que hay un culpable. Porque Emiliano nunca decidió subirse a esa avioneta. Son todas obligaciones que uno tiene, que como jugador profesional va aceptando. A Emi le obligaron a subirse de noche al avión. Yo le recomendé que no lo hiciera porque las condiciones no estaban dadas para viajar. Él no quería viajar y hay un claro responsable”, comentó Maximiliano a America Noticias.

Y agregó: “Lo aconsejable es acostarse y levantarse temprano, desayunar como corresponde y llegar bien descansado. Pero viajar de noche, en esas condiciones en las que Emi viajó, fueron totalmente obligadas”.

Este lunes, los encargados de la búsqueda de Sala revelaron que encontraron un cuerpo en los restos del aparato aéreo; sin embargo, hasta este momento no se sabe si es el del futbolista o el del piloto.

Fuente: SDP noticias