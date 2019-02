Descarta Nico traición a Pumas

Nicolás Castillo descartó que haya traicionado a los Pumas.

El delantero chileno ya porta el uniforme de su nuevo equipo y entrenó ya en las instalaciones de Coapa. Ya calificó al América como el más grande de México pese a que en el pasado expresó su antipatía por el club. El ex delantero auriazul opinó sobre el encono que ha generado en la afición universitaria.

“La gente de Pumas muchas veces no entiende, yo di lo que más pude en Pumas, pero hoy en día estoy acá, voy a defender a muerte al América, a mis compañeros, el técnico, presidente, ellos me dieron la confianza y la gente de Pumas siente un poco que los traicioné, pero el futbol es así, soy un hincha de un solo equipo que es de donde salí (Universidad Católica), y de ahí en más soy un profesional, vengo a darlo todo por el equipo y la confianza que me han dado”, expresó Castillo a Televisa Deportes.

El futbolista advirtió que no tiene garantizada la titularidad en el América, Apenas el pasado sábado, el portero Agustín Marchesín expresó que los refuerzos son jugadores importantes, pero que con eso no se ganan el puesto.

“Vengo aquí muy mentalizado y motivado de lo que quiere el equipo, conozco el equipo, sé lo que representa el América, vengo a eso, a demostrar cada partido. Aquí la titularidad nadie la tiene ganada, hay que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido y a eso vengo”, dijo.

Castillo tiene fama de indisciplinado. Apenas el viernes el técnico Miguel Herrera entró al quite por los cuestionamientos sobre el jugador, a quien se le acusa de entrenar a su antojo en Pumas y de recibir privilegios que rompieron la armonía en el vestidor. Hoy el chileno tocó esos temas.

“Se hablaron muchas cosas, soy profesional, exigente con los compañeros, pero cuando veo que no hay grupo o no están comprometidos no soy fácil en ese sentido”, mencionó.

El delantero abandonó Pumas para triunfar en Europa, pero vio frustrado su sueño en el Benfica. Descartó que el regreso a México a seis meses de su partida represente un retroceso en su carrera.