Celebran Edelman y Brady en Disney

El lugar más feliz del mundo recibió a dos de las personas más contentas del planeta en estos momentos.

Un día después de que los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 13-3 a los Carneros de Los Ángeles en el Súper Tazón LIII, el Jugador Más Valioso del partido, Julian Edelman, y la leyenda Tom Brady, visitaron este día Disney World, en Orlando, Florida.

Ambos jugadores aprovecharon para jugar con los sables de luz, famosos por la saga de Star Wars, y se divirtieron de lo lindo en la atracción de Toy Story.

Y a propósito del estreno de la cuarta parte de esta película animada, tuvieron una leve discusión sobre quién era Woody y quién Buzz Lightyear.

Aunque se veían muy emocionados, tanto Brady como Edelman parecían luchar con la resaca de los festejos de la noche anterior, en la que el quarterback logró su sexto anillo de Super Bowl.

“¿Quién es Buzz Lightyear y quién es Woody?”, cuestionó Edelman, al tiempo que Brady lo señalaba para decirle que él era Woody. “¿Yo soy Woody? Tu eres el sheriff”, agregó el receptor.

Como ya es una tradición, los jugadores más importantes de Nueva Inglaterra en el Súper Domingo desfilaron por las instalaciones del parque de diversiones, ante la presencia de miles de fanáticos que los vitorearon y corearon sus nombres, muchos de ellos vistiendo el jersey de los Pats.

“Hay muchos compañeros que quisiera estuvieran aquí con nosotros, vamos a celebrar con ellos mañana, pero queríamos estar aquí con ustedes, mostrarles nuestro amor. Los amamos, gracias por su apoyo. ¡Y aún seguimos aquí!”, le dijo Brady a la multitud.

Los fanáticos respondieron al unísono con el cántico: “¡We’re still here! ¡We’re still here!”.

Y sí, los Patriotas siguen aquí y no parece que vayan a ir a ningún lado.