Alfonso Cuarón pide a medios no molestar a Yalitza Aparicio

El fin de semana se llevó a cabo la entrega de Premios de la Asociación de Editores de Cine, donde Alfonso Cuarón tuvo un breve homenaje que se tiñó de gris cuando la prensa mencionó a Yalitza Aparicio.

El cineasta demostró su incomodidad luego de que se difundiera una entrevista a la familia de Aparicio en su pueblo natal.

“Nada más que ya no me molesten a Yalitza, a la familia de Yalitza, eso fue muy mala onda. No quiero platicar de eso, nada más se los digo a ustedes”, expresó.

Sin embargo, un periodista no se rindió y de inmediato lo cuestionó sobre el boom que está viviendo la protagonista de Roma, a lo que Alfonso respondió: “bueno, tú eres de los medios, a mi no me preguntes, tú debes de saber lo que está pasando, eres reportero”.

Por otra parte, Cuarón se dijo orgulloso de que la cinta Roma ayude a impulsar los movimientos de las trabajadoras del hogar, exponiendo su lucha.

Fuente: SDP noticias