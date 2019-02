Sospecha Kate de Peña Nieto sobre soborno de parte de “El Chapo”

Además, la actriz mexicana acusó al actor Sean Penn de poner en riesgo su vida y la de sus familiares

Las acusaciones de que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió un soborno de 100 millones de dólares por parte del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, es algo que no sorprende a Kate del Castillo.

La actriz expresó su sentir sobre el ex presidente de México y su relación con el capo mexicano en una entrevista con el periodista José Díaz-Balart, transmitida por Noticias Telemundo.

“Claro que lo creo (los rumores). Después de todo lo que yo he pasado, puedo creer cualquier cosa del gobierno, desgraciadamente. Me da pena porque hemos sido un País tan golpeado por nuestros gobernantes.

“Enrique Peña Nieto ha sido de los gobiernos más golpeadores, así que le deseo lo mejor, pero gracias a Dios ya no está en el poder”, enfatizó Del Castillo en la charla.

Al recordar la entrevista que Sean Penn y ella tuvieron con “El Chapo” en 2015 y que desató la polémica en su vida, Kate acusó al actor de poner en riesgo su vida y la de sus familiares.

“La puso totalmente. Una y otra vez. Y no nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo.

“Nunca en mi vida me imaginé que me iba a traicionar de esa manera. Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama… Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar”, puntualizó la mexicana.

Opina sobre Joaquín Guzmán

Del Castillo también habló de su relación profesional con Joaquín Guzmán Loera, quien fue acusado de pederastia esta semana.

“Lo único que puedo decir es que la aventura me la llevo. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar y le deseo lo mejor.

“No tengo más que agradecimiento porque me tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar y no me tocó un pelo. Me cuidó en ese sentido, pero está en donde tiene que estar”.

La actriz relató que los abogados de “El Chapo” se comunicaron con ella para darle un mensaje del narcotraficante, en el que le dijeron que no había resentimientos en su contra ni hacia su familia.

Y pese a que tiene los derechos de su vida, dijo que aún no hay planes para alguna serie o película.

Durante la entrevista se viralizó un pequeño avance de la nueva temporada de “La Reina del Sur”, en la cual Kate regresa con el personaje de Teresa Mendoza.