¿“Respira por la herida” Padrés Elías?…La que sí que competió con el triunfo de los Patriotas en el Súper Tazón, es la nota de la liberación en fin de semana del ex gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, quien después de 814 días en prisión por una serie de acusaciones de presuntos actos de corrupción, un Juez federal le permitió llevar en libertad los dos procesos que el quedan.

Sin embargo lo que es “El Memo” Padrés, después de abandonar el pasado sábado en la noche el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, luego de que le hicieran valida una fianza de más de $100 millones de pesos, si que salió “respirando por la herida”, por la forma en que cantara victoria antes de tiempo, vía un audio que difundiera en las redes sociales, aún y cuando no ha sido declarado inocente.

Y es que con todo y que “el horno no está para bollos” derivado de que lo soltaran, lo que es al primer gobernante emanado del PAN en Sonora se le escuchó en un tono desafiante, a través del citado comunicado de viva voz, ya que además de agradecerle a sus amigos y reconocer que todavía no se la cree el que ya esté libre, aunque provisionalmente, de pilón hasta lanzó una amenaza verbal. De ese pelo.

Pues dicho amago que vociferó lo cerró con la advertencia: ¡Ya estoy libre cabrones, agárrense hijos de la chin…!, como dando a entender que ya estando fuera de la cárcel empezará a cobrar afrentas o posibles “facturas”, cuando lo cierto es que todavía tiene cuentas pendientes ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), además de la de defraudación fiscal y el “lavado” de dinero que todavía enfrenta. ¡Ups!

O séase que a ese grado de soberbio es que se le oyera a Guillermo, pasando por alto que todavía no la ha librado en definitiva, como tampoco otros de su ex miembros de la pandilla del Padresismo, contra los que aún hay abiertas varias carpetas de investigación, por presuntos desvíos de más de $30 mil millones de pesos al erario público estatal, de ahí que porque se diga que su salida es un mensaje de impunidad.

Ya que después de que a Padrés Elías lo encerraran el 10 de noviembre del 2016, al ser demandado por la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, al final le están permitiendo que salga del penal, porque de acuerdo a las nuevas leyes, son imputaciones no graves que no contemplan encierro preventivo.

Es por eso de la indignación ciudadana que provocara que el ex gobernante albiazul dejara el frío “bote”, y con una nueva fisonomía, al ahora lucir una barba de naufrago, con un cabello con cola de caballo, como para dar una imagen de víctima o mártir, cosa que por supuesto nadie “se tragó” y menos después de la arrogancia e insolencia que exhibiera, de ahí el porque no se le crea lo de su inocencia. ¡Ñácas!

Tan es así que lo que pinta el sentir de las mayorías, respecto a su caso, es lo que publicará en twitter la senadora morenista, Lilly Téllez, quien manejara que el haberlo soltado era una ofensa para Sonora, por el colmo de la burla ser que pagara su libertad con el dinero robado a los sonorenses, al considerar que “los ladrones millonarios salen de prisión y los ladrones multimillonarios ni la pisan”. ¡Pácatelas!

Demandan devolver lo que $e llevaron…Y en torno de las declaraciones surgidas en contra, por lo de la liberada del ex “Gober” señalado de lo “píor”, Guillermo Padrés, la que sí que está de resaltarse, es la ventilada por el dirigente del PRI estatal, Ernesto De Lucas, quien le mandó a decir que lejos de ufanarse, más bien debe devolver los recursos que saqueara a las arcas del Gobierno del Estado.

A ese grado “le puso el dedo en la llaga” el también apodado “Pato” De Lucas, al írsele a la yugular a Padrés Elías, apuntillando que por encima de esa pifia legal, lo que piden es que regresen lo que se llevaron, que dizque son cientos de millones, además de denunciar que eso evidencia la necesidad de realizar una revisión al sistema de “injusticia” vigente, por como ese de consecuente o alcahuete.

En lo que es un repudio popular al que De Lucas Hopkins se sumara, por existir la percepción generalizada, de que por encima de ideologías partidistas debe castigarse a quienes incurren en esas raterías, que ya después terminan justificando con que se tratan de persecuciones políticas, lo que en lo relacionado por Padrés para nada encaja, lo que habrá de clarificarse una vez que concluyan los juicios.

Y para prueba también está el rechazo manifestado en Internet por la Mandataria Estatal, Claudia Pavlovich, al escribir “Desde el primer día como Gobernadora expresé enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y la sostengo. Hoy, un Juez Federal tomó una decisión con la que no estamos de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses”.

Al respecto quien por el estilo hizo pública su postura es el mismísimo “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, al sostener que respeta la decisión de esa desencarcelada provisional, aclarando que durante su gobierno no habrá persecuciones políticas, porque no se actuará por consigna, aunado a que mantendrán los límites de independencia que debe haber con el Poder Judicial. Así la controversia.

No obstante y al margen de posicionamientos, lo único cierto es lo que piensa “Juan Pueblo”, de que la política es un negociazo, por de a cómo por un par de años de encierro carcelario, terminan a$egurando a varias generaciones, por las millonadas mal habidas de las que dicen que se apropian o embol$an. ¡Zaz!

Se la reviran a Alcaldesa de Hermosillo…Quien vaya que no esperó mucho para que le echaran en cara o reviraran que pertenece a la cuadra política padresita, es a la “Presimun” de esta Capital surgida de Morena, Célida López Cárdenas, luego de que no negara la cruz de su parroquia, a partir de que se congratulara por como liberaran a su amigo del alma y ex patrón, Guillermo Padrés. ¡Vóitelas!

Toda vez que en cuanto Padrés puso un pie fuera, lo que es Célida luego luego le manifestó: “Querida familia Padrés Dagnino, siempre les acompañé con gratitud y sincera amistad. Los amigos reales saben estar en las buenas y en las malas. Hoy los abrazo con profundo cariño. Es momento de reconciliación, sin olvidar la persecución y los atropellos para no cometerlos. Ni más ni menos.

Si se toma en cuenta que la que de inmediato le brincara a López Cárdenas, para criticarle sus dichos a favor del cuestionado de Padrés, es la representante senatorial también postulada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lilly Téllez, al revirarle: “Y por si fuera poco, esta declaración de la alcaldesa de Hermosillo, es otro golpe a la dignidad de los sonorenses”. ¡Palos!

Ante lo que es más que evidente que se puso bueno el tira-tira entre ambas féminas de la grilla morenista, y más por como Téllez le advirtiera que: “Estaré vigilante para que el Municipio no le sea servido en bandeja de plata a Guillermo Padrés”, como dándole a entender que “echará mucho ojo” para que esta Ciudad del Sol no le sea entregada al grupo político representado por los padresistas. ¡Tómala!

Es por lo que la ex panista de Célida Teresa tuviera que “bajarle” a su apoyo a esa amistad, al aclarar que los errores que haya cometido no son su responsabilidad, recordando la famosa frase que dice: “Soy muy amiga de mis amigos, pero no soy dueña de mis amigos”, como una forma de deslindarse de lo que en un futuro pudiera pasar, una vez que se le dicte sentencia al todavía procesado. A ese grado.

Apoya AMLO iniciativa de la “Gober”…La que no deja de ser una positiva señal, de la a todas luces buena relación que hay entre el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, es que le haya dado la razón en torno a la propuesta que hay para vender los estadios de Hermosillo y Obregón, a fin para “sanar” el endeudamiento que padece el Isssteson. ¡Órale!

Y para seña está que al ser interrogado tocante a esa iniciativa que hay, en una de las ruedas de prensa mañaneras que ofrece en Palacio Nacional, si bien Andrés Manuel exhibió no estar muy enterado o “empapado” de la causa de esa problemática de ese Instituto de salud que atiende a la burocracia, lo rescatable es que se comprometiera a enviar recursos para en lo posible evitar esas ventas. ¡Qué tal!

Eso bajo la visión y política de promoción deportiva que se trae AMLO, al recalcar que es de la idea de que deben mantenerse esa clase de instalaciones para promover el béisbol, futbol, basquetbol y todos los deportes, que es por lo que dejara abierta la alternativa, de que en parte pudiera entrarle a solucionar el endeudamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora (Isssteson).

Aún así habrá que ver qué tanto va del dicho al hecho López Obrador, en lo referente a “curar” ese déficit financiero que arrastra esa institución, y que es por lo que acordaran poner en venta varios inmuebles oficiales, entre ellos el “Héctor Espino” de esta “Capirucha”, así como el “Tomás Oroz Gaytán” de Cajeme, en aras de restituir los $2 mil 63 millones de pesos que le adeudan. ¿Será?

Lo anterior luego de que hiciera crisis esa falta de lana, ya que a raíz de ese creciente deudón, es que se llegara al punto de la falta de medicamentos y una deficiencia en los servicios médicos, que es por lo que los sindicatos afiliados al Isssteson amenazaran con realizar un paro de labores, de ahí que retomaran lo de esa estrategia, por ser bien sabido que los bienes deben de usarse para aliviar los males. ¿Qué no?

