Inconforma a Morena liberación de Padrés

El dirigente en Sonora, Jacobo Mendoza, dijo que no están de acuerdo con el beneficio otorgado al exgobernante

Con relación a la libertad Provisional otorgada al ex gobernador de Sonora, el dirigente de Morena en el estado, Jacobo Mendoza Ruiz externó su inconformidad con dicha resolución, aunque dijo ser respetuoso de la decisión del Juez Federal.

“Estamos conscientes que en el debido proceso esto se trata de una medida cautelar, pero definitivamente no estamos de acuerdo. Los sonorenses sabemos que en el Gobierno de Guillermo Padrés desaparecieron miles de millones de pesos, se perdieron recursos que estaban destinados para la educación, becas, medicamentos y un sin fin de programas de gobierno que reportaron anomalías en la correcta aplicación de recursos, que nos hacen sentir que esta decisión es injusta”, expresó el dirigente estatal.

Sin embargo, Mendoza Ruiz agregó: “el hecho de que esté libre no significa que sea inocente, esperemos a que este proceso llegue a su término y que el Juez resuelva o dicte una pena de prisión y por supuesto, el pago de la reparación del daño en su totalidad.”

El líder estatal de Morena exigió la integración de un expediente sólido y contundente del caso, que le devuelva al pueblo su patrimonio, mismo que hoy se encuentra en manos de ex servidores públicos corruptos.

“Desde el partido daremos seguimiento a este asunto, porque a simple vista existen elementos para probar que hubo desvío de recursos y que muchos se fueron con los bolsillos llenos, no es posible que por errores en la procuración o administración de justicia, no se resuelva a favor de Sonora y los sonorenses.”