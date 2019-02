Se siente muy seguro Guillermo Padrés; hasta amenaza a sus detractores

El Gobierno de Sonora no debe de quedarse callado por la puesta en libertad del exgobernador Guillermo Padrés Elías, porque a como se están presentando las cosas es capaz de quedar libre y sin culpa. Fueron muchos millones de pesos los que se llevó – supuestamente- de los sonorenses, así lo han hecho saber las autoridades estatales. En caso de no pasar nada, el exmandatario se burlará y dirá que todo fue fabricado por la actual administración estatal.

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto De Lucas Hopkins; Movimiento Ciudadano (MC), María Dolores Del Río Sánchez; y de Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena), Jacobo Mendoza Ruiz, ya expresaron su inconformidad por la libertad de Padrés Elías. Con el apoyo de estos partidos, el gobierno del estado podría fortalecerse para contrarrestar la decisión de los jueces luego que inicie el proceso judicial en su contra.

El dirigente estatal de Morena, señaló que no está de acuerdo en que se haya dejado en libertad a Padrés Elías. Los sonorenses sabemos que en el gobierno anterior desaparecieron miles de millones de pesos, se perdieron recursos que estaban destinados para educación, medicamento y becas, entre otras actividades. Mendoza Ruiz dijo que espera que al final del juicio se haga justicia y que el exgobernador regrese el dinero robado al pueblo, además de volver a prisión…Órale.

Por su parte María Dolores del Río Sánchez, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC), dijo que no vería correcto que Padrés Elías quedara libre de culpa en cuanto a las acusaciones por las que lleva su proceso legal, cuando el desfalco de recursos públicos fue claro y la misma sociedad lo señaló el pasado 01 de julio. Este tipo de situaciones son una clara muestra de que en México es necesario poner mayor atención al combate a la corrupción, ya que no es crimen que sea perseguido.

Ernesto De Lucas Hopkins, dirigente del PRI en Sonora, rechazó la decisión del juez y señaló que el exgobernador debe de regresar todo el dinero que se llevó de Sonora, mientras que Ernesto Munro Palacio, señaló que los panistas de Sonora están felices. “En el PAN Sonora estamos felices por Guillermo Padrés y su familia. Ha recuperado su libertad condicional a la que siempre tuvo derecho”.

Son muchos los faltantes de miles de millones pesos del pueblo, parta solo dos años de prisión…Mi padre, Santos Gutiérrez Ibarra decía: “Las cárceles son para los pobres y los pendejos”…Qué tanta razón tenía mi viejo, que en paz descanse.

Teme por su vida Gisela Peraza, extrabajadora doméstica de Guillermo Padrés

Luego de escuchar el audio difundido en el que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, declaró que le quedaba un poco de “ocotillo”, Gisela Peraza Villa comentó que teme por su vida y la su familia

El abogado de la ex empleada doméstica de Padrés Elías, Juan Antonio Ortega Luna, señaló que se trata de una amenaza directa hacia ella y que acudirían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que intervenga en el caso. “Esas son amenazas claras en contra de Gisela y en contra de las personas que estamos apoyando como es el despacho.

Hay un temor infundado en contra de las amenazas de esta persona que a horas de su salida se atrevió a amenazar públicamente a Gisela”, manifestó.

De igual forma, el abogado se reunió con el vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, Gustavo Bustamante Pérez, a fin de que se agilicen las investigaciones en contra del ex gobernador y sus aliados por el tema de abuso de autoridad y tortura, además de que se le siga brindando seguridad a la afectada.

Por su parte, Peraza Villa, comentó que teme por su vida y la de su familia, ya que no le sorprendería que el ex mandatario Padrés Elías tomara represalias por la demanda interpuesta en su contra.

“En el momento que él salió me dio más miedo, sentí que híjole, qué va a pasar ahora, viendo que todo está calmado sobre lo del caso y ayer en la mañana mi hermana me mandó el audio. Así como se ha metido conmigo, se ha metido con mi familia. Me ha hecho daño y por la demanda sé que me puede hacer algo”, expresó, Gisela Peraza Villa.

El representante legal, Ortega Luna, aseguró que el miedo que se siente por la salida del reclusorio de Padrés Elías y por el audio que se filtró, no se trata de una sicosis o una búsqueda de reflectores, además lo responsabiliza por cualquier cosa que le suceda a Peraza Villa.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

