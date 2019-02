Muestra inconformidad la Gobernadora Claudia Pavlovich por la salida de Guillermo Padrés

La noticia de fin de semana fue, sin duda alguna, la puesta en libertad del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, luego de permanecer en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por dos años y casi tres meses, por los delitos defraudación fiscal y lavado de dinero.

El ex mandatario abandonó la prisión el pasado sábado a las 20:15 horas, tiempo de Sonora y fue recibido por su esposa Iveth Dagnino. Mostraba una barba muy crecida y canosa, parecía “el Brujo Mayor”, su cabello largo, pero poco en la parte superior de su cabeza.

Padrés Elías enfrentará los procesos pendientes que tiene en libertad, sin poder abandonar el país sin permiso, por lo cual trae en una de sus piernas un brazalete para su localización. Su abogado Antonio Lozano Gracia, dijo que su cliente pagó una fianza por 40 millones de pesos por lavado de dinero y tiene pendiente otro proceso por defraudación fiscal equiparada.

Agregó que el exgobernador de Sonora (2009-2015), estaba preso por motivos políticos; no era un preso político. Preso político es aquel que lo encarcelan por sus ideas y a Padrés fue por motivos político, apuntó.

Después de conocerse la noticia hubo en Sonora varias reacciones, entre ellas las declaraciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quién mostró su desacuerdo: “Desde el primer día como gobernadora expresé enérgicamente mi postura contra quienes traicionaron la confianza de los sonorenses y lo sostengo. Hoy, un juez federal tomó una decisión con la que no estamos de acuerdo. Mi sentir siempre estará del lado de los sonorenses”, señaló la mandataria en su cuenta de Twitter. Y con toda la razón del mundo, porque Padres y su gente saquearon Sonora.

Por su parte la Presidente Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, y el dirigente del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio, celebraron la salida de prisión del exgobernador Padrés Elías: Célida mostró su alegría por la libertad del exmandatario y Munro Palacio dijo: En el PAN Sonora estamos felices por Guillermo Padrés y su familia. Ha recuperado su libertad condicional a la que siempre tuvo derecho por ley; lo que no le podrán devolver son los 27 meses y tres navidades de su vida. Siempre tuvo el derecho constitucional a llevar su proceso en libertad”, dijo el panista.

Lo que sí se nota a todas luces, que los panistas quieren convertir el “Caso Padrés” en un asunto político, cuando son más las causas económicas por las que estuvo prisión. Aquí es en donde la Fiscal de Sonora y el Fiscal anticorrupción, se tendrán que poner las pilas para demostrarle al ex mandatario cuáles fueron los motivos por los que permaneció en prisión más de dos años. Este caso todavía dará mucho de qué hablar, ya que el proceso en contra de Padrés Elías todavía no inicia. En dos años no se hizo nada, por tal motivo salió libre. La fianza total fue por 100 millones de pesos.

Tengo miedo, si algo me pasa responsabilizo a Padrés’: Gisela Peraza

Por otra parte, la ex ama de llaves de la Casa de Gobierno de Sonora, en el sexenio de Padresista, Gisela Peraza Villa, quien pasó cuatro años en prisión por un robo millonario ocurrido en la mansión gubernamental, pero que fue declarada inocente por el juez, advirtió que, si algo le pasa a ella, o a su familia, responsabiliza a exgobernador Guillermo Padrés Elías, contra quien mantiene una denuncia penal por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y tortura.

“Tengo miedo, es como volver a vivir la película de terror, mi familia y yo estábamos muy tranquilos, pero otra vez sentimos la amenaza, si algo nos pasa a mi o a mi familia, Dios no lo quiera, hacemos responsable a la familia Padrés Dagnino”, aseguró Gisela Peraza.

Fue el 13 de marzo del 2011, cuando la exempleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas preciosas que el exmandatario guardaba en su alcoba.

Según estableció la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.

En 2015, cuando la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ganó la elección, a la siguiente semana el juez declaró inocente a Gisela Peraza quien había pasado cuatro años recluida en el Centro de Rehabilitación Social Hermosillo Uno.

Después, Peraza Villa presentó la denuncia penal en contra de Guillermo Padrés Elías y 20 de sus colaboradores más cercanos por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, lesiones, asociación delictuosa y los delitos que resulten durante la investigación; sin embargo, el abogado de la víctima Juan Antonio Ortega falleció recientemente, ahora la defenderá el hijo del abogado…Gisela Peraza ofrecerá este lunes una conferencia de prensa a las 13:00 horas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

