Suspenden a Magistrado en Nayarit

El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit suspendió al Magistrado Jorge Ramón Marmolejo Corona, relacionado con el presunto fraude contra cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit.

En un comunicado, el Poder Judicial de la entidad informó que en sesión pública extraordinaria celebrada ayer se determinó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra dos magistrados involucrados en el caso.

Esta determinación se tomó con base en actuaciones contenidas en oficios tanto de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, como de la Fiscalía General del Estado.

Con 13 votos a favor y uno en contra, el Pleno determinó la suspensión provisional de Marmolejo Coronado, medida cautelar en la que se le garantiza un mínimo vital del 30 por ciento de su sueldo.

En tanto, el ex Magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto no fue suspendido debido a que obtuvo una suspensión provisional por parte de un Juzgado de Distrito.

El martes 5 de febrero se convocó a sesión para la selección del Magistrado supernumerario que supla las funciones del servidor judicial suspendido.

También se conformará la Sección Instructora del respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa con tres integrantes del Pleno.

En diciembre, el Fiscal Petronilo Díaz Ponce reveló un fraude ocurrido entre 2013 y 2019 contra alrededor de 60 mil derechohabientes del Infonavit en el que participaron dos magistrados y cuatro jueces estatales.

El funcionario explicó que en un despacho particular se tramitaron juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos que concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara estas miles de casas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.