Supera “La Fiera” a La Máquina del Cruz Azul

Cruz Azul batalla para anotar y ayer cayó 2-0 ante León en el Estadio Nou Camp.

La Máquina que ligaba tres triunfos, dos por Liga y uno de Copa, se complicó el partido desde el 16′, cuando Yoshimar Yotún fue expulsado, al bajar a Fernando Navarro.

Tras una revisión del VAR, el silbante Diego Montaño confirmó la pena máxima y echó al peruano.

Y para que la cuña apriete, lo anotó el ex celeste Ángel Mena, quien no dudó en festejarlo, al 19′.

El ecuatoriano ya le había anotado a La Máquina por la Copa en este semestre, en el Estadio Azteca, pero no lo celebró.

Los celestes se perdieron en la cancha y entonces los Panzas Verdes tejieron un golazo.

Luis Montes le hizo una faena al ex esmeralda Elías Hernández y metió centro que Mena bajó de pecho para servir a Jean Meneses, quien mandó el balón al fondo de las redes con una bella tijera, al 44′.

Ya era una fiesta esmeralda y hasta Jesús Corona se lanzó, al silbatazo, a reclamar a la cuarteta arbitral.

Para el complemento, el conjunto cementero quiso despertar con los ingresos de Milton Caraglio y Misael Dominguez; ya al 37′ había entrado Orbelín Pineda para recuperar el balón.

Pero La Máquina sólo vio cómo Milton Caraglio fallaba un penalti al 58′, con una buena atajada de Rodolfo Cota.

El argentino había sido fauleado por William Tesillo, y Caraglio le quitó el balón a Jonathan Rodríguez.

Ya no estaba Elías Hernández, quien pisó por primera vez el Nou Camp como celeste y fue abucheado por la afición esmeralda

Todavía al León le anularon dos goles por fuera de lugar.

Con ello, Cruz Azul ya no pudo acercarse y se quedó con siete puntos tras cinco fechas, apenas suma tres goles y sigue sufriendo cuando visita a “La Fiera”, desde que ésta ascendió para el Apertura 2012.

Por su parte, el León llegó a ocho unidades.