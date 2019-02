Pagó “El Chapo” por sexo con menores

Documentos sellados de la Corte Federal de Brooklyn revelan que Joaquín “El Chapo” Guzmán violó a niñas menores de edad porque “le daban vida”. Según dijo uno de los testigos cooperantes a la Fiscalía de Estados Unidos, una mujer conocida como “Comadre María” regularmente enviaba al capo fotografías de menores de edad, algunas de 13 años.

“Por aproximadamente cinco mil dólares, el acusado o alguno de sus asociados podía hacer que llevaran a la niña de su elección a su rancho para tener relaciones sexuales”, se lee en el documento.

“El testigo cooperante uno se sirvió de este servicio en tres a cuatro ocasiones con niñas de hasta 15 años, y presenció cómo el acusado hizo lo mismo en múltiples ocasiones con niñas de tan sólo 13 años de edad”.

El testigo aseguró que ayudó a Guzmán a echar una sustancia en polvo en las bebidas de las menores, con lo cual las drogaba para después violarlas.

“El acusado calificó de ‘vitaminas’ a la más joven de las niñas porque creía que la actividad sexual con las niñas le daba ‘vida’”, añadió.

La “Comadre María” también fue señalada durante el juicio de ser quien entregó al ex Presidente Enrique Peña Nieto un soborno de 100 millones de dólares para asegurar la protección de “El Chapo”.

En otro de los documentos consta que Guzmán violó a una testigo colaborador y que, a partir de ese momento, comenzó una relación romántica con ella y la incorporó a su empresa criminal.

La única mujer que testificó en el juicio contra “El Chapo” fue la ex diputada Lucero Sánchez.

Los documentos que fueron sellados por la Corte, pero acaban de ser publicados por petición de la prensa, describen una serie de revelaciones sobre los testigos que, a pedido de la Fiscalía, fueron excluidos de ser mencionados durante el juicio.

Ello porque las revelaciones podían manchar la credibilidad de los testigos ante el jurado y porque no estaban relacionadas con los delitos por los que se enjuicia al sinaloense.

Por ejemplo, en el caso de la violación de menores de edad, el Gobierno estadounidense argumentó que el testimonio no tiene relación con el tráfico de drogas y que dichas acciones nunca fueron procesadas en un juzgado.

Sobre la violación de la testigo, se prohibió mencionar el tema porque podría mostrar parcialidad por su parte al momento de testificar.

Otros documentos exponen actos de violencia doméstica por parte de varios testigos; cómo uno atropelló y asesinó a una niña de 10 años, o cómo uno creía en extraterrestres y médicos brujos.

También describen la mala conducta de algunos agentes federales de Estados Unidos que testificaron contra Guzmán.

Por ejemplo, un agente de la Agencia Antidrogas (DEA) fue suspendido 45 días por acudir a trabajo bajo la influencia del alcohol y por llevar su arma en un país extranjero sin autorización.

En un comunicado, la defensa de Guzmán criticó que el material “extremadamente salaz” fueran publicado justo antes del inicio de la deliberación del jurado.

“Joaquín niega las acusaciones, las cuales carecen de corroboración y fueron consideradas demasiado perjudiciales y poco confiables para ser admitidas en la Corte”, señala.